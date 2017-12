“Un día con vos”, una obra de teatro para bebes realizada por juninenses

El teatro para bebés es un espacio nuevo que se realiza con otros tiempos y dinámicas que le permiten a los espectadores formar parte e interactuar con la obra.

“Un día con vos” surgió a partir de la iniciativa de la actriz juninense Eugenia Palioff quien junto a su sobrina Agustina Cirigliano realizan esta innovadora propuesta.

Con entradas agotadas, el último fin de semana se presentó en el espacio cultural Dadá donde se hizo tres funciones que duran 30 minutos cada una y con la participación de más de 150 espectadores, entre padres e hijos.

“Esta idea surgió después del nacimiento de mi hijo Ciro que ahora en enero cumple 3 años. Viéndolo crecer y pensando qué me gustaría ver en el teatro para él, junto a mi sobrina nos pareció bueno hacer algo con todo esto”, explicó Palioff en diálogo con Democracia. Y agregó: “Me sirvió para unir la maternidad con el teatro. A partir de ver crecer y jugar a mi hijo surgió esto que después fue tomando forma”.

La dinámica

La obra llamada “Un día con vos” es una propuesta de teatro chiquito para bebés. Comienza con las dos actrices durmiendo y exponen el transcurso de un día de juego hasta que sale la luna y se van a dormir.

“Básicamente tomamos los juegos conocidos por los bebes de la primera instancia que fueron tomando otras formas. La estructura se puede decir que es un día con cuentos, objetos muy simples ya que tratamos que todo lo que esté en la obra, sea conocido por ellos y les resulte familiar”, aseguró la artista juninense.

Como en la primera infancia, los niños conocen y descubren el mundo “tratamos de respetar eso, por lo tanto no hay música fuerte ni luces estimulantes. Todo lo que ellos ven de alguna manera les resulta familiar y conocido”, afirmó.

Luego hay un espacio de juego en donde los niños y niñas pueden entrar al espacio escénico a jugar, explorar y completar la experiencia porque “creemos que a esa edad si no pueden interactuar, hay algo que no queda completo”, concluyó.

“Está pensada para las edades entre 6 meses y 3 años y el tiempo de la obra es el tiempo que tiene un bebé en contemplar, ya que muchas veces se adaptan a los tiempos de los adultos. Nosotros queríamos devolver ese tiempo del descubrir y juego”, exclamó.

En Junín

El 24, 25 y 26 de noviembre la obra fue presentada en el espacio cultural Dadá de nuestra ciudad y “fue una experiencia increíble. Primero muy emocionante porque para nosotras, que somos de Junín, fue la posibilidad de volver a compartir el trabajo que hacemos en Buenos Aires y siempre es lindo volver al lugar de uno”, expresó Palioff.

“Los niños la pasaron bárbaro y verlos es maravilloso. Yo me fui una semana antes con mis hijos Ciro y León que fue con quien tomé el impulso final para terminar la obra, por eso digo que entre mis dos hijos nació ‘Un día con vos’”, continuó diciendo.

La recepción del público juninense fue muy positiva, ya que iban a hacer dos funciones y tuvieron que agregar una tercera. “Me encontré con compañeros del colegio que fueron a la obra con sus hijos e hijas y la familia”, exclamó.

“Dadá es un espacio que se acomodaba perfectamente a lo que nosotras proponíamos, ya que es íntimo. Es una obra que trabajamos con 50 personas por función entre adultos y bebés. Fue una experiencia hermosa para terminar el año”, subrayó.