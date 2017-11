El ciclo “Canciones de la Ruta 7” se presenta por primera vez en Junín

En auto, en colectivo o en tren y a lo largo de muchos años, los músicos de Junín y la región han ido y venido por la Ruta Nacional 7, el camino que une sus casas de la infancia y la adolescencia con los actuales espacios de trabajo. Los horizontes planchados, las estrellas fugaces, los molinos de viento, los alambrados y los extensos mantos de campo funcionaron como denominador común y acompañaron al momento en que los compositores lograron poner el punto final a una canción o cuando encontraron la palabra justa que faltaba durante una madrugada fría en el tren. Todos ellos viajaban, una vez más, de Buenos Aires a Junín.

El ciclo reúne a muchos compositores que habitan en distintas ciudades ubicadas sobre la Ruta Nacional 7 y ya lleva cuatro ediciones. En diálogo con Democracia, Juampi Caiazza, músico y mentor de la propuesta, contó en qué va a consistir el espectáculo que se podrá disfrutar la noche del sábado 11 de noviembre en Freedom resto pub.

- ¿En qué consiste la propuesta "Canciones de la ruta 7"? ¿Cuándo y de qué manera surgió? ¿Cuál es la búsqueda?

- La idea del ciclo Canciones de la Ruta 7 es reunir músicos/compositores provenientes de distintos puntos de dicha ruta que ofrecen en sets breves y de técnica simple sus repertorios de obra propia o amiga. Es decir, se apunta a poner en valor la obra cancionera del nuestra región. Llevamos cuatro ediciones a sala llena en distintos espacios de Buenos Aires (Musicleta, C.C. Matienzo, Pomo y el 11 de noviembre en Freedom, Junín). El público se identificó con la movida y la convocatoria creció en cada edición.

- ¿Quiénes son los compositores que se van a presentar y de qué partes?

- Como es la primera edición que hacemos en Junín quise reunir muchos músicos de acá mismo. Van a tocar esta vez: El Torito Baldasarri, que acaba de editar un muy lindo disco; Juan Pino, miembro de varios proyectos valiosos como Los Crustáceos, Línea’e Fondo; Nico Iriart, a quien le vamos a pedir alguna de Fonda entre las de Garúa y La Vuelta de Ulises y Mauricio Mansilla, el ex cantante de Sinestesia que se copó en venir a tocar porque hace rato que no tenemos el placer de verlo en los escenarios. Todos estos de Junín. Y además, Juan Verdún que es de Vedia se viene con su nuevo proyecto, Juan Pablo Según Dúo y yo que soy de Alem y vivo en Buenos Aires y voy a tocar canciones de La Burla y algunas mías.

- ¿En qué va a consistir la presentación?

- Será el sábado 11 de noviembre, en Freedom resto pub. Desde las 23 en punto hasta las 2:30 vamos a tener tocando a cada uno de estos artistas las canciones de sus proyectos o de otros/as artistas de la Ruta 7 en formato solo, dúo o trío. Media hora cada uno, en el orden que se decida ese mismo día. Casi sin pausa entre uno y otro. Y al terminar musicalizamos con discos de la ruta 7.

- ¿Qué denominador común los agrupa a todos en lo personal? ¿Qué puntos de contacto tiene la música que hacen?

- Creo que nos une lo determinado por la zona y por el camino que compartimos y yendo y viniendo por la 7 a Plaza Viva en Alem, a La Plata, a Capital, que ya es un montón en común. Pero estéticamente cada uno hace lo suyo dentro de muy variados géneros. Quedaron muchísimos compositores afuera, obviamente. Espero poder programar en diciembre una nueva edición con otros creadores de canciones del Oeste Profundo. Quisiera que me escriban quienes quieran participar porque la idea es que nos encontremos y generemos movimiento para nuestras obras y podamos celebrarlo con el público, que en realidad son nuestras amistades de por acá.

- ¿Hay presencia del paisaje del noroeste bonaerense en las canciones?

- No sé. Creo que debería ser uno de los factores comunes pero la idea es que lo que hacemos por acá sea más bien expansivo. A mí, en particular me gusta nombrar el paisaje, la fauna, pero los demás amigos que van a tocar pueblan su música de muchas otras cosas. Unos son más sociales, otro más abstractos, y así. Lo que sí puedo confirmar es que por estos lados se hacen muchas y muy buenas canciones de distintos colores y formas. Desde Gambarte hasta las nuevas de Bonito Baigorria, hay gente que escribe folklore, otros hacen reggae o rock, escuché hermosas canciones punk en Junín. Fede García es increíble componiendo. Hay un montón de canciones de por acá que me gustan muchísimo.

- En muchas de tus presentaciones con Doleser has dicho que les gusta y siempre extrañan tocar en Junín, ¿Qué tiene de especial?

- Creo que hay una educación compartida entre Doleser y el público en Junín. Nosotros siempre propusimos climas como de introspección, recitales en relativo silencio y la gente lo entendió desde el comienzo. Así que contamos con que acá podemos expresarnos sin tener que gritar por encima del murmullo de un boliche. Así las canciones como las nuestras se lucen más y eso nos pone contentos. Son muy generosos acá con nosotros y nosotros lo valoramos mucho.