Sectores sindicales, expectantes ante la propuesta de reforma laboral del Gobierno

Luego del discurso del presidente Mauricio Macri, anunciando una serie de reformas en materia laboral, la dirigencia sindical expresó su preocupación por varios de los puntos que trascendieron del proyecto que llevará adelante el Gobierno y que incluye cambios en cuestiones como el blanqueo de registraciones, indemnizaciones, horas extras y juicios.

Ante tal marco, Democracia consultó con referentes de los sindicatos locales, quienes expresaron una postura crítica con relación al proyecto del presidente.

En ese sentido, la condonación de deuda a empleadores que ingresen al régimen, los cambios en el cálculo de las indemnizaciones, el acortamiento de los plazos para iniciar acciones legales contra el empleador, la creación de un sistema compensatorio de horas extras (banco de horas), son algunos de los aspectos que se conocieron y que despertaron cuestionamientos por parte de los gremios.

“Las indemnizaciones sufren un cambio drástico”.

Al respecto, Héctor Azil, titular de Atsa, aseguró que con esta reforma, “el gobierno ya manifestó el camino por el que quiere ir”. Para el secretario de los trabajadores de la salud, “preocupa que cambia el concepto de trabajo que tiene la propia ley del contrato de trabajo”.

Según Azil , la relación laboral según la ley se muestra asimétrica, con un empleador que prevalece por sobre el trabajador, a partir de donde se basa toda la normativa laboral en Argentina. “Por eso cuando se quiere tratar esa relación laboral como una relación cooperativa, poniendo al trabajador en una igualdad de condiciones con el jefe, están derrumbando la relación laboral. Ese concepto de trabajo tira abajo toda la legislación laboral en Argentina”, destacó.

Los cambios en las indemnizaciones y las horas son otros de los puntos que, según Azil, preocupan al sector y afectarán a los trabajadores.

“Otro punto a discutir es el banco de horas, donde el empleador puede manejar libremente la jornada laboral del trabajador con lo cual, además de no darle ninguna certeza de su horario, se ahorra de pagar horas extras, porque en momento de necesidad te disponen y después te mandan a descansar cuando la empresa no te necesita”.

Asimismo, el dirigente gremial remarcó que “las indemnizaciones sufren un cambio drástico sacándole un montón de componentes como viáticos, horas extras y demás”.

“Hay mucho por analizar para que el trabajador no se vea perjudicado”.

“Hay puntos controvertidos”

Para Federico Melo, subsecretario del sindicato de empleados de comercio (SEC), “el proyecto tiene puntos buenos y otros controvertidos”.

Según su titular, el gremio ve con buenos ojos el plan de blanqueamiento de registración de trabajadores informales ya que “la informalidad se ve en muchos sectores y el comercio es uno, es un punto a resolver”.

Pero, dejando ese punto a salvo, Melo señaló que “las multas hacia los empleadores que tengan empleados informales se va a reducir. Hoy en día la multa es del 25% del valor de salario de convenio y el proyecto dice que pasaría a ser el 25% del salario mínimo vital y móvil que es muy inferior al de convenio”.

Por estas y otras cuestiones, Melo destacó que “hay que hacer ajustes, tendremos que dialogar todas las partes para llegar a un acuerdo, de formalizar a los trabajadores, que tengan su obra social, su aporte jubilatorio y su ART”.

El cálculo de la indemnización que se realiza actualmente sobre el mejor salario normal y habitual, según Melo, “con este borrador de proyecto se calcularía sobre el salario básico de convenio, sin adicionales y sin comisiones. Se haría un ajuste muy discutido y, desde nuestra vereda, lo veríamos como un retroceso”, remarcó.

Otro de los puntos que destaca como controversial Melo es el que equipararía a los trabajadores independientes con aquellos en relación de dependencia.

“Es un punto preocupante porque el trabajador independiente no se puede comparar con un trabajador en relación de dependencia que cumple una jornada laboral por una remuneración. No tiene ganancias, tiene un salario por su tiempo prestado”.

“Entendemos que las modificaciones sectoriales son importantes porque la economía va evolucionando y hay que discutirlo pero los gremios y las cámaras empresarias tenemos que sentarnos a charlar y discutir. Hay mucho por analizar para que el trabajador no se vea perjudicado”, remarcó.

“Si sale esto es un golpe tremendo para los trabajadores”.

“Yo no creo que vaya a salir”

Miguel Gauna, secretario del Sindicato de Choferes de Camiones, aseguró que el gremio está trabajando y que la CGT “se puso en pie de guerra” por esta propuesta de reforma.

“Si sale esto es un golpe tremendo para los trabajadores. Nuestros dirigentes están trabajando en eso, nos han informado de esta reforma que quiere imponer el Gobierno y que en ciertos aspectos es similar a la que impuso Brasil. Pero yo creo que mientras haya un Moyano dentro del movimiento obrero, esto no va a ocurrir. Yo no creo que se animen a aplicar esta reforma que es tan perjudicial para los trabajadores”, aseguró.

Para Gauna, modificar la Ley de Trabajo y los convenios colectivos “es un hecho gravísimo. Creo que la CGT ya se ha puesto en pie de guerra porque es inadmisible lo que está proyectando esta gente de la cartera laboral”.

Respecto de la posibilidad de blanqueo del trabajo no resgistrado, expresó estar de acuerdo con la posibilidad de blanquear a los empleados no registrados”. Pero indicó que “si la solución es blanquear ese 43% de empleados no registrados, eso no funcionó en otras épocas”.

Para el titular del sindicato de choferes, “tenemos que juntarnos sindicalistas, gobierno y empresarios pero no que vaya en contra de los trabajadores. No se puede de un día para el otro aplicar estas medidas que son perjudiciales. Desde nuestra entidad gremial no lo vamos a permitir”, concluyó.