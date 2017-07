Los destinos nacionales son los más elegidos por la gente para vacacionar

TURISMO EN INVIERNO

Las vacaciones de invierno son esperadas por muchos para tomarse un descanso y también viajar ya sea a algún destino nacional, que elige la mayoría de los turistas, o algún otro internacional, siendo el preferido en este caso, el Caribe, para escapar del frío de la pampa húmeda.

Julio de 2017 es un mes que generalmente tiene mucho movimiento en los centros turísticos y según datos que surgen de un sondeo realizado por el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, el turismo aumentó un 21,4 por ciento, comparado con el mismo período del 2016.

En Junín si bien algunas agencias de turismo han notado cierta disminución en la demanda de viajes de turismo para las presentes vacaciones de invierno comparada con otras épocas que vivía el país, en varias empresas el panorama se mantiene estable y en otras tantas, mucho mejor que meses anteriores.

En general todas mantienen sus esperanzas en una reactivación gradual del sector, al observar que las reservas son más que en mayo y junio, catalogados como meses “malos” por algunos, quizá porque la gente esperaba irse de vacaciones y disfrutar en julio.

Marcelo Sabartes, de Turismo Maliyo, al ser consultado por Democracia, manifestó que para las presentes vacaciones de invierno, la presente temporada en materia turística nacional ha sido muy buena, comparada con los pasados meses de mayo y junio, incluso mejor que en el 2016, para esta misma época del año.

La oferta, en este caso, de Maliyo, es Cataratas del Iguazú, Mendoza y Salta, destacándose este último destino, que ha tenido muy buena aceptación en este 2017.

Marcelo señaló que los meses de mayo y junio fueron bastante bajos en cuanto a actividad, pero en este julio se observó un importante repunte y entusiasmo por los destinos que ofrece la agencia.

Viviana Eggs, de Taiyo viajes, al ser consultada por Democracia, hizo hincapié en los destinos más promocionados por su agencia como Cataratas del Iguazú y Termas de Río Hondo, entre muchos otros.

“Termas de Río Hondo no es solo para gente grande sino para todos. Uno se encuentra allí con una energía diferente, de felicidad, que no es fácil encontrar en otros lados. Son destinos en los que la gente disfruta, baila, la pasa bien y se divierte. Más allá de esto, se pueden hacer muy buenas compras”, dijo.

“Cataratas es una de las maravillas de la naturaleza, por la cual los argentinos nos sentimos orgullosos. Es un destino en el que la gente aprecia absolutamente todo. Además de poder recorrer esas maravillas pueden conocer otros lugares, otras costumbres, porque en nuestro caso estamos tomando hotelería del lado brasileño, y está también la posibilidad de hacer importantes compras en Ciudad del Este (Paraguay)”, explicó Eggs.

“Ofrecemos la posibilidad de presenciar el ‘show de las mulatas’, donde los turistas pasan una noche muy linda. Es un tour muy completo y la verdad es que nosotros estamos trabajando con tarifas muy accesibles, con un restaurante buffet, donde hay una variedad en comidas y se puede servir lo que uno quiere”, sostuvo la entrevistada, al hablar de las posibilidades que ofrece este tradicional viaje turístico de conocer y disfrutar de las Cataratas, hospedándose en Brasil.

Mónica, del área turismo de la Asociación Mutual de Venado Tuerto explicó: “Si hablamos de turismo nacional, los destinos son recurrentes, Cataratas, Norte, Bariloche y Mendoza, y este año se ha sumado Talampaya (La Rioja). Si es internacional, el más elegido es el Caribe, por la gente que quiere escaparse del frío y elige Punta Cana (Rep. Dominicana), entre otros; también Brasil es requerido”.

En cuanto al movimiento que hubo en la agencia, este año, comparado con el 2016 o con meses anteriores, Mónica aseguró que en general era estable.

“Se mantiene la afluencia de turistas en el exterior, a pesar de que hubo un aumento del dólar en el último tiempo, pero igual la gente viaja mucho al Caribe, sobre todo en temporada baja hasta julio, en tanto que a partir de agosto, también a Europa”, dijo.

Un elemento importante que es utilizado por los clientes es la tarjeta de crédito, que para estas vacaciones, varios bancos ofrecieron promociones. “Hay distintas tarjetas que tienen promociones en determinado momento y pueden financiar el aéreo con una tarjeta y el terrestre de otra manera. Eso es según los acuerdos que se vayan haciendo tanto las compañías aéreas como los operadores con los distintos bancos”, manifestó Mónica, desde la Asociación Mutual de Venado Tuerto.

En la Provincia

En 2017 creció más de un 20 por ciento el turismo en vacaciones de invierno, según datos que surgen de un sondeo realizado por el Instituto de Estudio de Consumo Masivo.

El presidente de la mencionada entidad, Miguel Calvete, señaló que en los estudios comparativos entre los datos de Semana Santa de 2016 y 2017 ya se había registrado un incremento. Pero el estudio comparativo entre las vacaciones de invierno de 2016 y 2017 registró un incremento del 21.4 por ciento.

Calvete explicó que se hizo “un relevamiento de más de 300 hoteles y hospedajes, micros de larga distancia, compañías aéreas y obviamente las cámaras que agrupan los distintos sectores”.

Además, el analista señaló que “esto obedece a que se están reflejando algunas medidas que tomó el gobierno que en el verano no se reflejaron porque se tomaron a partir de febrero como el Ahora 18 con el que ya habíamos visto una incremento en Semana Santa porque se aplica tanto para hoteles, hospedajes como transporte”.

Por otra parte Calvete detalló que hay una preferencia “hacia destinos locales y lo que también estamos notando es que el segmento de salarios medios y medios-bajos es donde más se está reflejando este tipo de reservas.”

En ese sentido destacó que la mayoría de los destinos elegidos son los conocidos de “cabotaje”. Mientras que los viajes al exterior se da en los segmentos de mayores ingresos.

Además, señaló que “el promedio de viajes está entre 6 y 8 días. Una semana que paradójicamente no es muy inferior a la de receso de verano donde estamos en 14 promedio. Hoy las famosas vacaciones de los 30 días es como la compra mensual del supermercado, son de otro tiempo”.

Por otra parte, al ser consultado por la políticas de descuentos implementada por el Banco Provincia, Calvete destacó que “es una herramienta de reactivación del consumo y una herramienta de marketing muy acertada por parte del directorio del Banco Provincia donde están reflejando una necesidad de mercado”.

“Y están tomando la batuta sobre una cauterización y un monopolio en lo que tenía la banca privada en lo que tiene que ver con la oferta. Esto va a ser una referencia donde la banca pública está interviniendo en el mercado y no es menor. Lo veo más importante no solo desde lo marketinero sino una política incipiente que está lanzando el gobierno desde la banca pública que derivará en un nuevo plástico o en la universalización como, por ejemplo, la tarjeta SUBE” adelantó.