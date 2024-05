Se inició el plan integral de poda anual en la ciudad

Desde la Secretaría de Coordinación del Gobierno de Junín se supervisaron los trabajos que están realizando las cuadrillas de poda según lo planificado por la Dirección de Arbolado, la cual se lleva adelante cada año con el propósito de mejorar la seguridad de los vecinos y dar respuestas a solicitudes puntuales.



“Trabajamos centrándonos en evitar interferencias en cables y luminarias, preservando la importancia de los árboles en la ciudad, seguimos sosteniendo que esta tarea es una necesidad para el cuidado del espacio público”, afirmó Perla Casella, titular del área mencionada.



A propósito de esto, la funcionaria remarcó que “desde el Municipio contamos con un equipo que trabaja conforme a la planificación que se diseña desde la Dirección de Arbolado, año a año nos centramos en eso y vamos accionando teniendo en cuenta lo que esta indica, y más allá que nosotros tenemos un equipo de poda permanente, también vamos actuando sobre los pedidos de los vecinos cuando hay cuestiones de seguridad o que despejar alguna iluminaria”.



“Es esta la época del año en la que es aconsejable podar, es por eso que diseñamos un plan más riguroso, viendo cuáles son las necesidades que tiene nuestra ciudad, desde hace varios años nosotros ya venimos ejecutando en toda la ciudad una poda integral, y en este sentido mantenemos los parámetros de cuidar el árbol y podar donde es estrictamente necesario”, remarcó.



A su vez, Casella señaló que “la verdad es que no es obligatorio podar los árboles, pero nosotros necesitamos hacerlo para que no ocasionen un inconveniente, por eso este año estamos concretando el trabajo de poda centrándonos en barrios como Villa Belgrano, El Picaflor, donde nuestra ciudad tiene más arbolado y nos está haciendo algunas interrupciones en cuanto a los cables o la seguridad, como lo mencionamos antes”.



Seguidamente, sobre el trabajo especificó: “En este momento estamos podando según las solicitudes que nos hizo la Secretaría de Seguridad, también el área de Alumbrado Público, así como también reclamos que tenemos desde las Sociedades de Fomento y de los vecinos mismos, donde el arbolado público está interfiriendo muchas veces con el alumbrado y eso genera cuestiones de inseguridad”.



“Es importante dejar en claro que el sistema de poda es específica y se realiza con mucho cuidado, la copa es fundamental para el oxígeno, para la respiración de la ciudad, entonces buscamos que la copa se eleve sobre los cables y las luminarias, no interfiriendo en los servicios, pero sí preservando siempre el arbolado que es fundamental, esto es algo que también trabajamos en la instituciones educativas con el área de Medio Ambiente, llevando la concientización para comprender que los árboles son seres vivos y que tenemos que convivir con ellos, entonces hay que buscar ese equilibrio entre la poda y la conservación”, concluyó la Secretaria.