Petrecca felicitó a todas las maestras jardineras su día

En el marco del Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines Maternales, el intendente Pablo Petrecca y autoridades del equipo de Educación se hicieron presentes en el jardín “Rincón de Luz”, que también en esta fecha cumplió 14 años, con el propósito de agradecer a todas las docentes por el amor, compromiso y dedicación que ponen al cuidado de los más chicos, y destacar la importancia que tiene el servicio educativo para las primeras infancias en Junín: “Es todo un orgullo”, afirmó.



Cabe destacar que recientemente representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se interesaron por la política implementada en este sentido en Junín bajo la gestión del intendente Pablo Petrecca, con el funcionamiento del programa de jardines maternales municipales que incluye ocho edificios, 12 turnos, 120 profesionales y a más de 500 alumnos en distintos puntos de la ciudad, complementariamente con el servicio del Observatorio Nutricional en consonancia con el Servicio Alimentario Escolar con el que se llega a 12.000 chicos y chicas.



A propósito de la conmemoración de estos días en particular, Verónica Ferrarezi, directora de Educación del Municipio, expresó: “Para nosotros es un orgullo tener ocho jardines de infantes en la ciudad de Junín, desde un primer momento el intendente Petrecca puso toda su impronta en la educación y dejó bien claras las prioridades con las que pretendía que se brinde el servicio correspondiente desde estas instituciones”, y amplió en este sentido: “Valoramos no solo en este día especial, sino todo el año a todas las maestras que trabajan en cada uno de estos establecimientos por la dedicación, empeño y amorosidad que tienen hacia los niños”.



“Esta pasión es muy importante porque en estas instituciones recibimos a niños desde los 45 días hasta los dos años, esta primera infancia es una etapa fundamental ya que es ahí donde los niños aprenden a jugar y generan vínculos, por lo tanto contar con personal docente de enorme calidad y talento es fundamental para esto”, afirmó Ferrarezi.



Seguidamente, la funcionaria comentó que “aprovechamos esta ocasión también para festejar los 14 años de ‘Rincón de Luz’, una institución muy importante para este barrio como lo son cada uno de los jardines maternales”.



En tanto, el intendente municipal Pablo Petrecca declaró: “Este es un servicio que nos enorgullece como Gobierno de Junín, nos llena de satisfacción ver todo el trabajo que se realiza en cada uno de los jardines maternales municipales”, y recalcó que “como bien dijo Verónica, se trata de ocho edificios con 12 servicios incluidos y más de 500 niños que asisten a diario, que son recibidos por un plantel de 120 profesionales de primer nivel y sumamente comprometidos”.



“Trabajar en las primeras infancias es muy importante sin dudas porque no solo apuntas al hoy, sino también y fundamentalmente al futuro de la sociedad y la comunidad”, expuso Petrecca y añadió: “Los primeros pasos son fundamentales para los niños y deben recibir mucho amor en los jardines maternales, como extensión del que reciben en sus familias”.



Asimismo, el jefe comunal destacó que “hacemos mucho foco en las políticas de las primeras infancias, para que tengan una nutrición acorde y cuidada para el correcto crecimiento y desarrollo”, y, en este marco, subrayó que “fue una gran satisfacción la que tuvimos el otro día cuando profesionales del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que, con todo el recorrido por los distintos países que tienen, se interesaron por la situación de los jardines maternales en Junín y se vieron gratamente sorprendidos por el funcionamiento del Observatorio Nutricional”.



“Este es un esfuerzo muy grande que hace el Gobierno de Junín por el que no se requiere del pago de ninguna tasa para la mantención de este servicio, porque tomamos la firme decisión de que así sea y de que todos los días estos jardines estén abiertos, con personal compuestos por docentes y profesionales que esperen a los niños con los brazos abiertos”, subrayó el alcalde.



En continuidad, el intendente juninense felicitó a toda la comunidad educativa del jardín “Rincón de Luz y por medio de esta querida institución, queremos también reconocer y saludar a todos los jardines de la ciudad de Junín, tanto públicos como privados, porque prestan un servicio educativo fundamental para toda la comunidad”.



Por último, Pablo Petrecca destacó “el gran trabajo, dedicación, amor y pasión que ponen las docentes de todos los jardines maternales, quienes todos los días dan lo mejor de sí para que los niños reciban cariño, diversión y contención que tanto necesitan en esta etapa de sus vidas”.