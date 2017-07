El frente 1País presentó a sus candidatos, con Meoni a la cabeza

AYER POR LA NOCHE, EN ZAHIR

El frente 1País realizó ayer la presentación ante la prensa de sus candidatos a concejales, consejeros escolares y a senador provincial. Allí, Mario Meoni, que encabeza la lista a legisladores provinciales, hizo referencia a la buena situación financiera del municipio en contraposición a la mala situación económica de los vecinos, las empresas y los comercios.

En su discurso, el ex intendente de Junín afirmó que “me duele ver como la ciudad se detiene. Pero como habíamos dejado muchos proyectos listos para ejecutarse el municipio pudo ejecutar obras como la pavimentación de Alvear y Pastor Bauman, que ya se había empezado. También dejamos listos proyectos que no se pudieron financiar en su momento por cuestiones de política partidaria, como los desagües pluviales de la zona norte, que estaba finalizado el proyecto de ingeniería y ahora sólo hubo que licitarlo”.

Meoni continuó relatando los proyectos de obras que durante su gestión se había realizado y que ahora se están ejecutando con aportes del gobierno nacional: “en el caso de la Avenida de Circunvalación habíamos presentado una acción judicial para obligar a la Provincia a que la repavimente y además habíamos realizado el proyecto técnico de la obra. Así también hoy se hacen licitaciones para hacer asfalto y se puede hacer porque dejamos cientos de calles con cordón cuneta listas para asfaltar”.

En ese marco, el ex intendente dijo que “por eso, cuando Patricio (Fay) decía que hay dinero en plazo fijo me producía un dolor enorme. Porque la idea de que un municipio lucre poniendo los recursos en plazo fijo me parece terrible. La verdad es que eso podría pasar en municipios de Suecia o Dinamarca, donde están casi todos los problemas resueltos”.

“Y en este momento en el que necesitamos desarrollo económico, lo que vemos en Junín son negocios que se cierran. Nosotros sabíamos cómo hacer para generar actividad económica, con el centro, el parque industrial, el deporte, los espectáculos. Desde el Municipio generábamos actividad económica en la ciudad y sus vecinos”, aseguró Meoni.

“Hoy tenemos un Junín triste. Y no es sólo responsabilidad del intendente. Yo creo que el intendente tiene condiciones para serlo. Pero lo veo ausente. Si no fuera porque hay un gobierno provincial y nacional que coordina y que baja recursos porque ven a Junín por su potencial electoral, muchas veces parece que no hubiera acciones municipales”, afirmó Mario Meoni .

En cuanto a su candidatura a senador provincial, Meoni sostuvo que “hoy tenemos un nuevo desafío, que son comunes a toda la provincia de Buenos Aires. 6 de cada 10 chicos menores de 14 años viven en la pobreza. Por eso vamos a estar defendiendo desde 1País para tener una Argentina integrada, donde cada uno de los sectores de la sociedad pueda desarrollarse. Donde podamos pensar que es posible juntarnos gente de cualquier origen, donde se deje de lado ese relato de la grieta. Nosotros queremos ser el camino de la unificación de los argentinos”.

Patricio Fay

Por su parte, Patricio Fay, candidato a primer concejal, expresó que “hoy es un día importante, porque va a marcar el futuro próximo de la ciudad. Hace una año y medio atrás nos propusimos seguir al lado de los vecinos y así lo hicimos. En cada barrio y en cada localidad del Partido, estuvimos, escuchamos y aprendimos”.

Y luego dijo que “porque escuchamos y aprendimos no nos quedamos en la crítica. Si no que nos comprometimos a sumar. Y esas ideas y preocupaciones que surgen de los vecinos las transformamos en proyectos”.

“Aportamos proyectos en salud, inclusión social, educación, tránsito, desarrollo productivo, proyectos para defender a los jubilados. Y le pedimos al intendente que ponga en movimiento todos esos millones de pesos que hoy tiene en plazo fijo en el banco. Que sólo sirve para negocios de los bancos. Hay muchas cosas por hacer en la ciudad”, aseguró Fay.