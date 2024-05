Vecinos de Roberts reclamaron por seguridad

En el día de ayer, vecinos de la localidad de Robets, partido de Lincoln marcharon de forma pacífica por las calles del pueblo para pedir más seguridad y prevención de delitos. El reclamo, hacia el municipio y la policía local, llegó luego de que distintos hechos de inseguridad ocurrieran en la zona, como violentos robos a particulares. Para el día de hoy, hay una nueva convocatoria para las 17 horas a la espera de respuestas por parte del municipio.

“Hoy los roberenses nos autoconvocamos para pedir con urgencia mayor seguridad en nuestra comunidad ante las autoridades policiales y municipales, dado que los últimos hechos ocurridos nos preocupan profundamente. Basta de violencia, basta de robos, basta de maltratos, de miedo y de pánico. Hoy Roberts, necesita autoridades realmente comprometidas con nuestra problemática y que implementen medidas urgentes”, sostuvo una vecina a través de las redes sociales.

Por otro lado, el Concejal del PRO, Aldo Paoletti escribió “De manera autoconvocada y pacífica, los vecinos de la localidad de Roberts marcharon para hacer oír su reclamo por seguridad y prevención de delitos. Esta semana le robaron a una pareja de ancianos y hace unas semanas atrás, a una conocida vecina, ambos en la misma cuadra frente a la plaza central del pueblo. Los dos robos fueron realizados con mucha violencia. Los habitantes de Roberts expresan grandísima preocupación y miedo. Además, demandan respuestas inmediatas a las autoridades municipales y policiales”.

Así, para el día de hoy, se realizó una nueva convocatoria para las 17 horas en la estación de micros a la espera de que el intendente Salvador Serenal de una respuesta. Por su parte, desde la Delegación de Roberts desmintieron la presencia del Jefe Comunal para el día de hoy. “Desde ésta Delegación comunicamos que la convocatoria organizada para hoy a las 17 Hs. que circula por las redes sociales no es oficial. El Sr. Intendente está organizando su visita para reunirse con los vecinos de nuestra ciudad el día martes 28 en horario a confirmar; el cual lo haremos público por esta página como fue acordado previamente con los vecinos”.

En ese sentido, una vecina, en su Facebook personal expuso: “Salvador Serenal aquí lo espera un pueblo con ansias. Lo único que lamento es tener que esperar a que pasen los hechos para que usted de la cara y que nos tengamos que movilizar para que usted de respuestas.

Así como en épocas de elecciones se camina el pueblo, golpea puertas y busca votos, así debería de venir al menos dos veces en el mes y preocuparse por preguntar qué nos hace falta. Aunque ignorante no es y sabe de las carencias del mismo.

Recuerde que de acá se llevan gran cantidad de ingreso monetario para su partido, gracias a que cada uno paga los impuestos. Lo menos que merecemos es un Intendente que sea idóneo en el cumplimiento para con sus pueblos. Y mañana no venga con falsas promesas, ya no estamos para eso. No queremos que nos mientan más. Mañana queremos la solución. Si fuese a usted al que le pasa un hecho como los sucedidos seguramente movería cielo y tierra para un montón de cosas. Aprenda a ponerse en el zapato ajeno y Fíjese si puede caminar. Yo no me debo a usted, usted se debe a nosotros. Lo esperamos”.