A paso lento: las obras clave para Junín que todavía no se logran terminar

La ejecución de la obra pública, frenada por el nuevo Gobierno desde su asunción en diciembre de 2023, y que promete seguir en la misma línea con la posible aprobación de la Ley Bases y la facultad del Ejecutivo para dejar definitivamente sin efecto obras en curso, resulta más que preocupante en una ciudad que cuenta con proyectos claves para su desarrollo, pero que se encuentran pendientes desde hace tiempo.

Democracia dialogó con el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Franco Castellazzi, sobre el grado de avance de algunas de las obras más relevantes para la ciudad.

La más reciente y una de las que más preocupa actualmente por sus consecuencias en la ciudad es la obra del Paso Bajo Nivel, frenada desde diciembre y en tratativas de conocer su destino, aún incierto.

Otra de las obras en cuestión es el Plan de 149 viviendas de Procrear II, con algunas ya listas para el sorteo pero que aún no se realiza por falta de pago de certificados. Algo que resulta un sinrazón ante la gran necesidad que tienen muchas familias juninenses de acceder a una vivienda.

La obra de la Terminal de Ómnibus, que lleva más de diez años, aún no pudo ser puesta en funcionamiento y desde la Secretaría de Obras Públicas afirman que la empresa encargada del acceso a la terminal, finalmente no lo realizará. No obstante el Municipio se haría cargo de dicha situación para concluirla.

En el caso de la Travesía Urbana de la Autopista de Ruta 7, que conectaría con la Terminal, si bien iniciarían los trabajos en agosto de 2023, el obrador se retiró en noviembre y aún se desconoce el futuro del proyecto.

El espigón de la Laguna de Gómez, en su etapa final y con luminarias colocadas, entre otras cosas, aguarda la licitación para realizar la reconstrucción de la emblemática vela.

Así, las obras, en su mayoría con un gran avance, continúan a la espera de su conclusión, envueltas en pura incertidumbre.

Paso Bajo Nivel

Licitada en 2020 y adjudicada a la empresa Savabisa S.A., el 19 de marzo de 2021, y con una posterior audiencia pública impulsada por el Municipio, que tuvo lugar el 4 de octubre de ese mismo año, comenzaron las tareas previas. Éstas incluyeron el montaje del puente peatonal, inaugurado en abril del 2023 y el inicio de los trabajos de la obra principal, los primeros días de junio del año pasado.

El Municipio a su vez debió llevar a cabo cambios de sentido en algunas calles y colocación de semáforos para mitigar el fuerte impacto en la movilidad y seguridad vial que significó el inicio de los trabajos.

Un impacto que también sufrieron y aún sufren muchos comerciantes ubicados en el sector de calle Rivadavia donde se encuentra cerrado el paso, desde hace un año.

En principio, el plazo de la obra era de casi dos años, pero finalmente, tras el cambio de Gobierno, con el anuncio de la suspensión de la obra pública la obra se frenó por completo entre diciembre y enero.

Sin datos oficiales sobre su grado de avance, se estipula que lleva apenas un 15% de los trabajos concretados.

Según Castellazzi, “la situación ha tomado relevancia pública por lo que lógicamente significa para la ciudad en términos de transitabilidad, impacto comercial, ambiental, entre otros”, y recordó que aún se continúa gestionando sobre la posible continuidad o no de la misma.

“El intendente mantuvo reuniones con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, y se ha solicitado se expidan en términos de ejecución o cancelación”, señaló y aseguró que aguardan “una respuesta, pronto”.

Terminal de Ómnibus

La obra de la nueva terminal de ómnibus, ubicada en Ruta 7 y avenida de Circunvalación, lleva más de diez años desde su inicio y atravesó dificultades tanto políticas como económicas y burocráticas.

El proyecto se aprobó en el Concejo Deliberante, en 2012, durante la intendencia de Mario Meoni y se empezó a ejecutar en 2013. El plazo inicial de la obra era de 18 meses, pero aún no se concluyó.

Tras varios contratiempos, denuncias por el impacto medioambiental y hasta suspicacias políticas, finalmente la mega obra está en su etapa final y cuenta con un avance del 92,5%.

El ingeniero Castellazzi, explicó que “la empresa que estaba a cargo de la obra del acceso a la terminal, la neutralizó y recientemente manifestó no continuar con la misma”.

Por tal motivo, indicó, “en este caso, como en otros, el Municipio asumirá ese rol en la ejecución de la obra, lógicamente con el costo que ello conlleva y el esfuerzo para realizarla, a fin de poder dar uso próximamente a la terminal”.

En paralelo, afirmó que “se están realizando las tareas de gestión para un operador de la misma, que, hoy, tendría un costo de alrededor de 50 millones de pesos mensuales. Un costo que, obviamente, es muy significativo para las arcas municipales”.

Plan de 149 viviendas Procrear II

En septiembre de 2021 se concretó la firma del convenio para la construcción de 149 viviendas en la ciudad de Junín, mediante la ejecución del Desarrollo Urbanístico del Procrear II, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, en terrenos ubicados en calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas, e Intendente Borchex.

Eduardo Diotti, secretario general de la Seccional Junín de Uocra, señaló días atrás a Democracia que hay 20 dúplex ya terminados, algunos otros están en un 70% de avance y al resto le falta un 50 % para terminar. No obstante, desde diciembre último la obra está paralizada. La empresa a cargo, Pirámide, está esperando el cobro de algunos certificados de obra.

Consultado, Castellazzi señaló que “es una obra que no pertenece a ejecución municipal. Quienes están a cargo de la obra comunicaron recientemente que está en un avance del 70%”. Y aseguró que “se aguardan designaciones de autoridades nacionales aún, que den respuesta de continuidad, desde la perspectiva de que la obra está paralizada”.

Espigón de la Laguna de Gómez

La reconstrucción del espigón del Parque Natural Laguna de Gómez se realizó en dos etapas. La primera inició en septiembre de 2022, con los trabajos previos y la segunda, en agosto de 2023, y que continúa con los últimos pasos, con un 86,5% de avance.

“El espigón es una obra importante para la ciudad y que siempre ha sido la imagen distintiva. Afortunadamente, la obra está terminada en un gran porcentaje en términos de estructura”, explicó Castellazzi, y destacó que actualmente “se encuentra vigente una licitación por la ejecución de la reconstrucción de la vela, parte emblemática y una postal de la ciudad de Junín, así como también la finalización de tareas eléctricas y de iluminación".

El funcionario señaló que la obra “continúa en ejecución, a través de un financiamiento provincial, pero fue el municipio quien la ha afrontado financieramente. Actualmente estamos en el proceso de rendición, esperando que el Ministerio de Infraestructura de la Provincia gire los fondos de la obra certificada, que restan por cobrar más de 130 millones de pesos. El monto de obra ejecutado asciende a $ 195.000.000”.

Respecto de esta obra, advirtió, “es importante aclarar que el intendente Pablo Petrecca decidió que las obras continúen, obviamente con fondos municipales. La gestión seria y responsable por parte de los recursos de la gestión del Intendente, es lo que nos permite poder avanzar más allá de financiamientos externos”.

Autopista de Ruta 7 y Travesía Urbana

El 10 de junio de 2016 se dio inicio a la obra de la autopista de Ruta 7, entre Junín y Chacabuco, perteneciente al proyecto Luján-Junín, a cargo de Vialidad Nacional.

Desde ese año, a la fecha, ya se habilitaron unos 118 kilómetros, de un total de 196 kilómetros proyectados.

Cabe destacar que ese año, se había inaugurado el primer trazado de 32 kilómetros entre Luján y San Andrés de Giles, que había empezado a construirse a principios de la década de 2010.

En junio de 2019 fue habilitada la variante de San Andrés de Giles, un tramo de ocho kilómetros, entre los kilómetros 98 y 106, que evita atravesar por la Ciudad y la circunvalación. Además, desde el 106, luego se abrió la doble vía hasta el ingreso a la localidad de Heavy (km 126) con dirección al oeste bonaerense.

En tanto, el 9 de diciembre de 2020 se inauguró el tramo completo entre Carmen de Areco y San Andrés de Giles. Se trata de un trayecto que solo tenía habilitados 20 kilómetros desde Giles hasta el ingreso a la localidad de Heavy, desde donde se sumaron los 16 kilómetros que restaban.

Por último, el 2 de junio de 2021, se habilitó el tramo de 39,7 kilómetros, entre Junín y Chacabuco. Cuenta con tres distribuidores (O’Higgins, Membrillar y La Agraria), un puente sobre el río Salado, una pasarela para garantizar la seguridad de quienes se trasladan hacia una escuela ubicada sobre la ruta en cercanías a Junín (zona de la Agraria), otra a la altura del barrio Cerrito Colorado y una restante a la altura de la Escuela 35.

Actualmente, las empresas constructoras de la Autopista de Ruta 7 paralizaron los trabajos en la variante de Chacabuco, otro sector clave, y también el tramo que va de esa ciudad hacia Carmen de Areco.

Vale recordar que los Vecinos Autoconvocados de Chacabuco fueron un pilar importante para la ejecución de esta tan importante obra entre Junín y Luján.

La Travesía Urbana, sector de la autopista que conectaba con la obra de la terminal se había anunciado como inminente en 2021 pero, demora tras demora, recién en 2023 se instaló el obrador, solo para retirarse en noviembre, sin iniciar los trabajos.

Castellazzi señaló que “la empresa que había licitado la obra, y que tenía base en el predio frente a la Sociedad Rural, retiró su obrador y se retiró de la ciudad sin comenzar, en el mes de noviembre. No hemos tenido novedades al respecto”.

Gestiones por el viaducto

Desde el área afirman que continúan las tratativas para la continuidad de las obras que afectan en la ciudad.

“Hoy, en todas las obras, el Intendente se encuentra gestionando por su continuidad ante los nuevos funcionarios nacionales”.

Reconoció que “obviamente hay prioridades y la del viaducto en calle Rivadavia es la principal, por la cual el Intendente ha golpeado todas las puertas que había que golpear, llegando a plantear la necesidad de una respuesta al Ministro del Interior Guillermo Francos”, dijo Castellazzi.

Especialmente sobre esa obra aseguró que “es deseo del Intendente que la obra se concrete, pero no se puede esperar más. Lo que es seguro, es que Petrecca no va a permitir que la obra quede como está”.