José Bruzzone: “Hay temas prioritarios de orden local”

CANDIDATO A CONCEJAL POR UNIDAD CIUDADANA

¿Cuáles son las principales propuestas de Unidad Ciudadana para Junín?

-Unidad Ciudadana considera que hay temas prioritarios de orden local, como el tránsito y su relación con la falta de transporte público. Lo que vamos a hacer es representar las necesidades y demandas de esos vecinos a los que se les ha desorganizado la vida en este último año y medio, que están viendo mermada su jubilación, sus prestaciones médicas, que están perdiendo sus trabajos, que están cerrando sus negocios, que se están endeudando para mantener su economía a flote. Durante el kirchnerismo Argentina produjo cantidad de universitarios de primera generación, el primero en sus familias que accedía a esta forma de la movilidad. Hoy vemos que ese sueño está amenazado.

-La gestión de Petrecca se basa en la obra pública, ¿cree que con eso alcanza?

-Yo creo que Petrecca debe replantearse si es el representante de los juninenses ante todas las demás instancias de la vida pública o si es el ejecutor local del plan económico de Macri. Yo observo que se siente más cómodo en este segundo papel. Es cierto que la ciudad está recibiendo algunos fondos para obra pública, obras que son muy necesarias aunque no agotan las necesidades ni llegan a solucionar los problemas de los más postergados. Pero mucho más cierto es que la política económica está arruinando nuestra economía sin que el intendente haga absolutamente nada en nuestra defensa. Hoy aumenta nuevamente el combustible. Este aumento impactará sobre el precio de todos los productos de los alimentos que consume el pueblo. Todas estas medidas operan como una aspiradora de recursos de la ciudad, recursos que salen de la circulación y provocan la recesión y la pérdida de trabajo que hoy estamos sufriendo.

-¿Los beneficia o los perjudica que hayan bajado la lista de Vozzi?

-Creo que tenemos una lista que estaba en condiciones de imponerse en esa primaria, así que no sé si no competir nos significa algún beneficio. Por lo que escuché, hubo un problema con los avales y están apelando esa decisión. No sé si está dicha la última palabra. Nosotros vamos a dar lo mejor en cualquier escenario.