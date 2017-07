Caballos sueltos: buscan identificar a los propietarios

EL PELIGRO DE LOS ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA

La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, y el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, se reunieron con autoridades locales del Senasa, del ministerio de Agroindustria y Patrulla Rural para encontrar respuestas al tema de los animales sueltos en la vía pública. Hay leyes a nivel provincial y nacional aunque no a nivel local. Por tal motivo se busca llegar a una norma que no sólo hable de dónde van los animales, sino cual será su disposición final.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, manifestó: “Como lo venimos haciendo desde hace un tiempo y por solicitud del intendente Petrecca, seguimos trabajando por la problemática de los animales sueltos en la vía pública. En esta oportunidad nos reunimos con autoridades locales del Senasa, del ministerio de Agroindustria y patrulla Rural. El objetivo es atacar esta problemática y encontrarle una solución. Queremos regularizar los estados dominiales de esos animales que son hallados y no sabemos quién es el propietario porque carecen de marca".

"Hemos analizado varias cuestiones que rodean a este tema. Incluso hay una normativa que es aplicable, que es el código rural de la provincia de Buenos Aires, como así también la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Agroindustria. También buscamos establecer un destino final de los animales que son incautados en la vía pública. En un principio solucionamos un obstáculo que teníamos que era dónde dejarlos, cuando firmamos el convenio con la UP 13 quien cedió parte de su terreno para tal fin. De todas formas es un destino provisorio y la provincia de Buenos Aires debe luego determinar cuál será el destino final de esos animales. Y la persona que se presente como propietario del animal deberá tener todos los requisitos que exige la ley para poder probarlo", dijo Claudio.

A su vez, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, manifestó: “Desde nuestra secretaría intentamos coordinar reuniones entre secretarios del municipio y entidades intermedias. En la reunión abordamos varios temas, aunque tenemos un vacío normativo cuando hablamos de la disposición final. A nivel local no hay una ordenanza específica sobre ese tema y estamos trabajando en el estudio de lo que sí hay, ya sea a nivel provincial con el código rural o la misma ley nacional de tránsito. Queremos abordar el tema de la manera más prolija y eficiente posible".

Consultas jurídicas

"No se trata de hacer sólo una ordenanza, sino de buscar una solución a esta problemática que nos tiene tan preocupados. Vamos a realizar consultas jurídicas al respecto y en la prontitud vamos a poder entregar esa respuesta que la sociedad nos está pidiendo. Con el trabajo de la consulta y el estudio vamos a llegar a buen puerto. Se trata de evaluar la interpretación de una norma provincial y en base a eso comenzar a trabajar sobre el destino final de los animales, ya sean caballos o vacas. Por eso articulamos esta reunión ya que Senasa tiene su punto de vista y la idea es verlo también normativamente. La idea es encontrarle la respuesta a este tema", finalizó de Miguel.