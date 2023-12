“Vamos a gestionar para que el paso bajo nivel se concluya”, dijo Cornaglia

“Nervioso y entusiasmado, en partes iguales”, se define Juan Manuel Cornaglia Ré, concejal electo de nuestra ciudad por La Libertad Avanza. Como muchos referentes y adherentes que cosechó Javier Milei en su camino a la Casa Rosada, Cornaglia Ré es joven, profesional –es procurador, estudiante avanzado de Derecho- y trabaja en un estudio jurídico de su familia. Pero –sobre todo- es un recién llegado a la política.

Por eso destacó, durante una entrevista que dio a TeleJunín, que lo que tiene por delante “es una responsabilidad muy grande y tengo toda la intención de afrontarla con la mejor de mis capacidades; dar lo mejor de mí”.

-¿Qué lo llevó a incursionar en la política?

-La necesidad de un cambio. Y el hecho de que siempre estuve totalmente descreído -como gran parte de la población- de los políticos y de la política en general. Estaba totalmente decepcionado por la situación del país y las constantes mentiras que dicen los políticos. Y bueno… vi en Javier Milei, en el equipo de La Libertad Avanza, vi que había gente que proponía algo distinto. Que venía realmente a abrirnos los ojos a la gente y decidí aportar mi granito de arena. Y se me dio la oportunidad de tomar este lugar, la responsabilidad, así que decidí asumirla y afrontarla.

-¿Tiene proyectos en mente que le gustaría presentar?

-Bueno, por ejemplo, un proyecto para fiscalizar la compra directa por compulsa de precios virtuales, lo cual es una especie de licitación de bajo coste, de bajo monto, que creo que actualmente ronda al millón y medio de pesos, más o menos. Actualmente se hacen de forma totalmente discrecional y es muy gris el acceso a esa información.

-Pero el gobierno municipal dice que hay transparencia.

-Hay. En la página de la municipalidad, si entrás, hay acceso a las cosas, pero no está debidamente ordenado. Podría mejorarse. También ordenar el acceso de la población a la información del municipio, a qué se hace; de dónde y cuánto dinero entra y a qué y cuánto se destina; cuánto se le paga principalmente a los cargos políticos. Al fin y al cabo, somos... -voy a ser...- empleados de la población. Entonces, ¿por qué la gente no puede saber cuánto se les paga? Como el caso de los diputados, que ahora gracias a Javier Milei se hizo público, ¿no?

-¿Otra área de trabajo que le interesa?

-Aparte de esto, de trabajar en la transparencia, me gustaría trabajar en ordenamiento de los impuestos que están: o bien son superfluos para la recaudación, o bien se cobran varias veces, o se puede simplificar el trámite de pago y los trámites municipales, los habilitantes, para que no sea un impedimento, una odisea, habilitar y establecer un negocio en Junín.

-¿Van a mantener la independencia? Junto con Belén Veronelli suman un bloque de dos…

-Sí, por supuesto. Pero igualmente, como es bien sabido, compartimos una buena parte de nuestras ideas con el PRO principalmente. Pero nosotros vamos a seguir siendo un partido distinto. Vamos a mantener nuestra iniciativa, y trabajaremos en conjunto en las ideas y las propuestas que desde nuestro punto de vista beneficien a la población y en las que no, haremos nuestro trabajo.

-¿A nivel nacional cree que pasará lo mismo: se confirmarán las políticas anticipadas?

-Ya se han reafirmado muchas de las propuestas de la campaña, oficialmente. Ya se ha dicho, por ejemplo, que la eliminación del Banco Central no se negocia; la consecuente dolarización tampoco; la reforma del Estado no se negocia. Creo que vamos a ir por esas reformas. Porque aparte, desde hace muchísimo tiempo, Milei tiene la misma postura y nunca cambió ninguna de sus propuestas. No lo hizo en toda la campaña. Por ejemplo, en el tema de la dolarización, él hace un montón de años que viene hablando sobre el tema.

-Pero también hubo definiciones sobre la obra pública, y hay mucha preocupación por lo que va a pasar con las de Junín.

-Ahí hay que tener en cuenta una cosa. Primero hay que distinguir entre obra que tiene la potencialidad de generar una ganancia, la cual –de ser así- indefectiblemente va a ir al sector privado, y la que no va a generar ganancias, como por ejemplo el paso bajo nivel. Distinguido eso, tampoco tenemos definiciones a nivel nacional sobre si se va a frenar absolutamente toda la obra pública o si se van a analizar las prioridades. Por la importancia de este paso bajo nivel, probablemente entre dentro de esas obras consideradas prioritarias.

-Está todo por verse entonces.

-Sí, pero en última instancia también hay que tener en cuenta que siempre se pueden encontrar alternativas cuando se buscan. Nosotros estamos trabajando en alternativas para el caso de que se decida cortar los fondos. Estamos trabajando en opciones para que no se frene, para que esto continúe.

-¿Un financiamiento municipal puede ser?

-Puede ser un financiamiento municipal. Puede ser una cesión temporal, por ejemplo, de espacios del ferrocarril, que creo que son 57 hectáreas que están ahí, de las cuales muchísimas están desaprovechadas. Se podría ceder un espacio ahí, un espacio de los talleres, por X cantidad de años, para que el privado lo explote a cambio de que termine la obra del paso a nivel. Esa es una de las opciones que se están manejando. Pero a lo que voy es que: vamos a gestionar para que la obra se concluya.

-Los adherentes a la Libertad Avanza en Junín eran muy pocos, ¿ahora aparecen “los amigos del campeón”?

-Como siempre aparecen. Eso se sabía. Y seguramente se va a ir sumando gente a La Libertad Avanza aquí en Junín también. Hay mucha gente muy capaz y con ganas de trabajar que quizás no se ha sumado durante la campaña por falta de tiempo. Todos tienen sus problemas. Estamos en medio de una terrible crisis. Así que tenemos las puertas abiertas.

-¿Qué se sabe de esta crisis, más allá de lo que todos nosotros padecemos?

-Creo que Milei va a decirlo con datos concretos. Es necesario realmente para sentar una base. Y para que la gente, que sepamos todos el desastre que le está dejando este gobierno. Duplicaron la inflación, tomaron el doble de deuda que el gobierno anterior y hay un 10% más de pobreza, casi un 20% de indigencia. Es abominable el desastre que le están dejando. Yo creo que es necesario que el 10 de diciembre establezca y dé a conocer el estado en el cual están dejando el país. Para que no se vayan por la puerta trasera. Que se sepa cómo lo están dejando. Y que es lo que se viene. Bueno, ya dijo que el 11 por ejemplo va a presentar la reforma del Estado. El paquete de leyes de reforma del Estado. Y se tocarán temas puntuales como las jubilaciones de privilegio: se terminan. Por lo menos, va a dejar de percibir esa señora (NdR: en alusión a Cristina Kirchner) la jubilación de 9 millones de pesos en un país en el que un jubilado cobra 100 mil pesos.

-¿Cuenta usted con el apoyo de su familia en este nueva etapa?

-Por supuesto: de mi familia y de mi novia.