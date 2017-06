En las elecciones locales habrá Internas en dos sectores del peronismo

PARA EL CONCEJO DELIBERANTE

Tras la finalización del término para la presentación de las listas de precandidatos, el peronismo de la ciudad de Junín oficializó sus listas de precandidatos a concejales para las PASO donde se presentarán la Unidad Ciudadana y el Frente Justicialista.

No se conformaron listas de unidad, por lo que recién tras las internas, se definirá la lista que competirá en las elecciones generales para renovar la mitad de sus bancas del Concejo Deliberante (se ponen en juego diez lugares de los veinte ediles que conforman el cuerpo).

En este sentido, habrá internas tanto en Unidad Ciudadana, con dos listas –una encabezada por Maia Leiva y otra por Carlos Vozzi-, como en el Frente Justicialista, donde se enfrentarán el sector liderado por Daniel Giúdiche con Oscar Farías.

Unidad Ciudadana

El sector que lidera el concejal Gustavo Traverso y la diputada bonaerense Rocío Giaccone presentó su lista para competir en las elecciones legislativas con Maia Leiva a la cabeza.

La lista encabezada por Maia Leiva está conformada por José Bruzzone (sociólogo y empresario gastronómico); Victoria Muffarotto (abogada); Tomás Kiernan (ex concejal); María Carla Mansilla (docente, hermana del ex concejal y delegado de Agustín Roca, Mauricio Mansilla); Gastón Bisio (presidente de la Sociedad de Fomento barrio Las Lilas); Margarita Giles (docente, directora del Centro de Formación Laboral 402 y dirigente de ATE); Fernando Crocco (médico, ex director de PAMI Junín); Romina Fernández (militante social y referente de la agrupación No fue Magia) y José Oyarzábal (referente de la Unidad Básica “17 de noviembre”). Consejeros escolares: Lucila Scorsetti (docente de la Escuela Secundaria 15, de la Escuela de Adultos y Servicio Penitenciario); Brian Cardozo (docente del Conservatorio y de la Escuela Secundaria 18, músico de diferentes bandas locales).

El otro sector que formará parte de la interna de Unidad Ciudadana es el que responde a Eduardo Aguilar (Pucho), que consiguió la aprobación para la lista que encabeza Carlos Vozzi. “Nos estamos preparando para comenzar con los trabajos siempre pensando en acompañar a Unidad Ciudadana con Cristina y hacer las cosas lo mejor posible para obtener un buen resultado”, destacó el candidato a concejal.

La lista se completa con Cristina Tejo (licenciada en trabajo social, ex directora del Hospital Abraham Felix Piñeyro y ex concejal 2003-2007); Horacio Gambarte (músico); Vanesa Miranda (referente social y trabajadora cooperativa); Martín Magan (obrero ferroviario); Nora Albanese (médica pediatra); Heriberto Hernández (pintor de obra); Dora Ramos (ama de casa); Gabriela Ramírez (instructora de gimnasia) y Eduardo Aguilar (abogado, presidente del Partido Justicialista de Junín). Con respecto a los consejeros escolares, conforman la lista Elsa Jordi (psicóloga); Sebastián Miraglia (psicopedagogo y profesor de baile) y Verónica Bognanni (estudiante de magisterio).

Frente Justicialista

También habrá internas en el randazzismo, donde competirán dos listas, una encabezada por Daniel Giúdiche y otra por Oscar Farías.

Giúdiche responde al diputado nacional juninense Oscar Romero quien irá por la reelección integrando el cuarto lugar de la nómina del randazzismo en el orden de diputados nacionales. “Uno siente pena que estemos tan disgregados pero lo cierto es que nuestra lista muestra una renovación verdadera. Yo tuve mi primera participación electoral en 2015, no fui funcionario de ningún gobierno, no ocupé cargos en el ejecutivo local jamás a diferencia de otros precandidatos que han estado en distintos gobiernos”, expresó Giúdiche.

La lista de este sector se completa con Laura Clerc, Joaquín Peralta, Susana Vigorelli, Sebastián Riglos, Yanina Rosa, Héctor Lovizzio, Marina Fernández, Mauricio Troiano, Celeste Van Dyk Salinas, Gabriela Di Sascio, Leandro Carmuega y Estefanía Fernández. Consejeros Escolares: Mauro Fernández, Giuliana Andriola y Herminio Sálice.

Por otra parte, la fuerza Primero Junín también presentará lista dentro del Frente Justicialista. Este sector es liderado por Oscar Farías y tiene el apoyo de los dirigentes sindicales Federico Melo del Sindicato de Empleados de Comercio y Héctor Azil (ATSA).

“No queremos que nuestra lista sea una expresión partidaria sino que tenga que ver con muestra de un Junín ciudadano representativo con militantes sociales y culturales”, expresó Farías.

Es acompañado por Adriana Pugliesso (ex presidenta de los centros de seguridad municipal), Juan Serrano (médico en Clínica Centro y varios hospitales de la zona); Vanesa Pesce (responde al gremio de Atsa); Carlos Gualco (propietario del restaurant El Mendocino); Ana Guerra (militante en la lucha por los trasplantados en Junín); Mónica Ojeda (vicepresidenta de la Sociedad de Fomento del barrio San Francisco) y Cintia Rasso (empleada municipal representante del Sindicato de Municipales). Consejeros Escolares: Leonardo Ridolfi (docente, profesor y activista en las luchas docentes); Sandra González (docente militante) y Matías Fantino (auxiliar de escuela).