Nueva rampa de acceso para la Escuela de Teatro y la Escuela N° 1

PARA FACILITAR EL TRÁNSITO DE DISCAPACITADOS

El Gobierno de Junín comenzó a construir una rampa de acceso para la Escuela de Teatro y la Escuela N° 1 de nuestra ciudad, con el objetivo de facilitar el ingreso de personas con discapacidad, adultos mayores y padres con cochecitos.

La rampa se construyó sobre calle Mayor López, entrada a la Escuela de Teatro que funciona en el edificio, ya que el frente de la Escuela 1 es patrimonio histórico y cultural y no puede ser modificado.

"A veces no se puede entrar a los lugares por los escalones, por eso es importante trabajar en rampas para que personas con discapacidad, personas mayores, madres con carritos o personas que a lo mejor se quiebran y tienen que usar sillas de rueda por un tiempo, puedan ingresar sin problemas", afirmó la titular de la dirección para Personas con Discapacidad, Karina Sánchez.

"Cuando se hizo la jornada sobre accesibilidad, el arquitecto Benardelli nos decía que un 40% de la población es diseño dependiente, es decir, que a veces necesita elementos diferentes para acceder a los espacios. Y las instituciones educativas reciben mucho público, así que es fundamental aportar y trabajar en red con ellas", agregó.

Por su parte, la secretaria de la Escuela de Teatro, Valeria Villegas, expresó: "Hay gente que quiere estudiar teatro o danza o participar de los seminarios que tenemos y con esto se les facilita la entrada. Antes estaba la escalera, que era bastante alta y el acceso era dificultoso".

"Nosotros tenemos tres turnos y en total son alrededor de 200 alumnos y había gente que quería venir y no podía por este motivo, así que ahora vamos a ver los resultados", agregó.