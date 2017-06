Docentes bonaerenses definen un nuevo plan de lucha

RECLAMAN RESPUESTAS A SUS PLANTEOS

En un comunicado, los seis gremios docentes que integran el FUDB informaron ayer que "ante la falta de respuestas del gobierno provincial" se resolvió que la semana próxima se debatirá con todos los docentes la "continuidad del plan de lucha", que incluirá "paros, movilizaciones, jornadas de protesta y campañas de denuncia".

Los gremios denunciaron la "incapacidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires de resolver no sólo la situación salarial sino de condiciones de trabajo de los docentes" y sostuvieron que la gobernadora Vidal y el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, "demostraron su desprecio y maltrato a los docentes bonaerenses sometiéndolos a un congelamiento del salario durante 11 meses".

"Desde el FUDB no vamos a permitir que avancen contra nuestros derechos como trabajadores de la educación. Que el gobierno provincial y sus funcionarios se hagan cargo de sus responsabilidades y den respuestas concretas a la educación bonaerense", sostuvieron en el comunicado.

En la mañana de ayer, una fuente del Ejecutivo provincial informó a que, tras el rechazo gremial a la última propuesta formulada, "siguen los contactos y la búsqueda de una nueva y superadora oferta" y insistieron en dos puntos que encuentran mucha resistencia en los gremios: "La recuperación de los días de clases y el presentismo".

Además, detallaron que "en los contactos informales que tenemos por fuera de la mesa paritaria, los sindicatos siguen pidiendo que se devuelvan los descuentos y que no se recuperen días en vacaciones", aunque subrayaron que el Gobierno no cederá en ninguno de esos puntos.

"De ningún modo es un castigo, sino el estricto cumplimiento al derecho de la educación de los chicos, que está por encima de todo. Sumado a ello, hay que cumplir el mínimo del día de clases determinado por Ley", aseveraron desde el gobierno que conduce María Eugenia Vidal

El último encuentro entre los gremios y el gobierno bonaerense fue el lunes 12 de junio, cuando el Ejecutivo ofreció un 21% de aumento salarial con cláusula gatillo, una suma por presentismo y 2.000 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo en 2016, que inmediatamente los sindicatos rechazaron por considerar a la propuesta "insuficiente".

Dos días después, el 14 de junio, los sindicatos Suteba, FEB, Sadop, UDA, AMET y Udocba realizaron un paro de 24 horas, en lo que fue la decimosexta medida de fuerza del año en el distrito bonaerense, con una población de 4,5 millones de alumnos.

El secretario general de Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, dijo que "esta semana no hubo ningún tipo de reunión con el gobierno porque están muy ocupados cerrando listas".

"Desde el 6 de febrero, cuando comenzaron las negociaciones, ya pasaron 138 días sin una propuesta salarial seria", afirmó y agregó que "ya están diciendo que Finocchiaro se va como ministro nacional y así es muy difícil negociar", ante las versiones del eventual remplazo de ese funcionario por Esteban Bullrich, quien será candidato a senador por Cambiemos en el distrito.