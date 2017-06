Beligni: "La obra pública es lo que necesita la gente para comenzar a vivir como quiere"

BALANCE DE GESTIÓN

El funcionario de Pablo Petrecca, comenzó su balance asegurando que "Como bien saben los vecinos, el fuerte de esta gestión son las obras públicas. Hoy estamos viendo el resultado de las gestiones realizadas por el Intendente durante su primer año de mandato, lo que nos permite decir que estamos interviniendo, prácticamente, en todos los barrios de la ciudad y las localidades del Partido. Pero además del trabajo en esta materia, que es el gran fuerte de lo que se viene, también hay un fuerte trabajo del resto de las secretarias del municipio".

"La obra pública es lo que necesita la gente para comenzar a vivir como quiere y espera hace mucho años", resaltó. El secretario general del municipio también sostuvo que "hoy nosotros estamos gobernando porque la gente quería dejar de escuchar tanto a los políticos y que se pusieran a gestionar, la obra pública no son votos, la obra pública es que la gente tenga luminarias en su barrio como la gente, que tenga asfalto, que tenga un hospital recuperado y brindando un buen servicio, que a Junín se llegue por autopista, que haya cloacas, que haya agua, que se recupere el polideportivo, que los pueblos encuentren respuestas a sus pedidos, tener maquinarias para dar respuestas, etc.".

Martín Beligni dijo, en relación a las obras que el municipio lleva adelante, que "después, si eso se traduce en votos será bienvenido, pero lo que nos interesa es que los vecinos comiencen a vivir como tienen que vivir. Nosotros la obra pública la pensamos en ese sentido. Obra que arranca no para hasta que se termine, dice el intendente Petrecca. No nos importa el tiempo electoral, algunas llevarán más tiempo que otras, pero esta gestión nunca va a tener un cartel prometiendo algo que nunca se va a cumplir; lo que nosotros nos comprometimos a realizar, es porque sabemos que lo vamos a hacer, porque tenemos los fondos y porque los procesos licitatorios están encaminados. Nunca le vamos a decir a los vecinos que vamos a hacer algo que no podamos cumplir".

“Acomodar lo que recibimos”

El funcionario recordó que "durante el primer año nos pusimos a trabajar en acomodar lo que recibimos, y todos los días trabajamos para que el que tenga que suceder a Pablo encuentre lo que nosotros no encontramos, orden y transparencia, que el traspaso de la gestión sea una cuestión administrativa y no una cuestión de Estado. Reitero, nos abocamos a ordenar lo que recibimos y ahora estamos abocados a cumplir todos los objetivos que tiene el Intendente para su gestión. Más y mejores servicios para que los vecinos puedan vivir mejor".

Para finalizar, y en base a la relación que la gestión municipal tiene con la comunidad, Martín Beligni remarcó que "esta es una gestión que lo primero que hizo fue relanzar y potenciar un área de relaciones institucionales, para acompañar y ayudar a las instituciones de la comunidad, y a través del diálogo, trabajar juntos. No somos un gobierno cerrado que se cree que sabe todo, nos interesa trabajar junto al vecino, escucharlos, porque cuando un municipio escucha y es de puertas abiertas, atiende y da respuestas".