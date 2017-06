Muestra por los 100 años del Colegio Nacional

ARTE Y CENTENARIO

Se inauguró ayer, de manera oficial, en el Museo Municipal de Arte “Ángel María de Rosa” (MUMA), la muestra que, a través de obras de ex alumnos y docentes del Colegio Nacional, repasa la historia del tradicional establecimiento educativo de nuestra ciudad.

Analía Adrover, ex alumna y actual profesora del colegio, fue una de las gestoras de la muestra, y contó que la misma "tiene que ver con la exposición de obras de artistas que fueron ex docentes y alumnos de la institución. Por otro lado, en la sala Donato Comuni se puede observar una muestra histórica, donde hay archivos fotográficos y objetos utilizados a lo largo de estos años en la escuela, como por ejemplo banderas de ceremonia".

"Pensábamos que reunir a diferentes artistas de Junín que ocuparon lugares diferentes dentro de la escuela durante estos 100 años es una condensación de la experiencia de haber pasado por la escuela, porque como docentes o alumnos, ya que a todos nos modifica el paso por una institución educativa", agregó.

Por último, la profesora Adrover contó que "la muestra fue pensada y organizada por mucha gente, como Marta Yacullo y Laura Perrone, más allá de que muchos colaboraron aportando su granito de arena".

Por su parte, la actual directora de la institución, Nora Catania, recordó que "las actividades por los 100 años de vida de la escuela comenzaron el año pasado con diferentes charlas dentro de la escuela, brindadas por ex alumnos, y ahora, con esta muestra, estamos poniendo un broche de oro, con obras y fotografías pero que además, contará con diferentes actividades, para alumnos, ex alumnos y toda la comunidad de Junín, durante las próximas dos semanas".

"Esta es una muestra que permite ver, a través de las obras, un arte expresando el paso del tiempo y el impacto que tuvo el colegio en sus vidas", agregó.

Daniel Pueyo, subsecretario de Deportes y Educación del municipio, participó de la inauguración junto a otros funcionarios como Marisa Ferrari, de Desarrollo Social, Fabiana Sienra y los concejales Nora Mahuad y José Hernández. Pueyo indicó que "es muy bueno que el colegio haya tenido la posibilidad de realizar este tipo de actividades, ya que cien años no se cumplen todos los días, por eso es una muestra para disfrutar. Creo que los fundadores del Colegio nunca se imaginaron que tantos vecinos de Junín tengan un recuerdo de la institución. Quiero felicitar a toda la comunidad de la escuela por esta hermosa muestra".