Messi “gambeteó” a Biden: Por qué no fue a la Casa Blanca

Joe Biden otorgó ayer la Medalla Presidencial de la Libertad -el máximo honor civil en Estados Unidos- a 19 figuras destacadas de la política, el deporte, el entretenimiento, los derechos civiles, la defensa de los derechos LGBTQ+, la ciencia y la moda. Pero no pudo colgarle la distinción a Lionel Messi, quien no se presentó a la ceremonia realizada en la Casa Blanca. El argentino fue el único ausente entre los galardonados.

Según trascendió, el capitán de la Selección supuestamente avisó días atrás que no participaría de la gala por “conflictos con su agenda” que le impedían hacerse tiempo para viajar a Washington.

Messi se habría enterado que recibiría la condecoración a finales de diciembre, cuando ya tenía una serie compromisos asumidos en Argentina, donde pasa las vacaciones en familia a la espera de reintegrarse a los entrenamientos con Inter Miami. Es por eso que apenas supo de la convocatoria - la invitación primero pasó por manos de la FIFA y luego por las oficinas de su club-, Leo le envió un mensaje de agradecimiento a Biden y explicó, a través de esa misiva, los motivos por los cuales no asistiría a la ceremonia.

“Es un profundo honor haber sido distinguido con este reconocimiento. (...) Es un privilegio enorme y estoy profundamente agradecido por ello. (...) Lamentablemente, tengo un compromiso previo y no podré asistir a la ceremonia en la Casa Blanca el 4 de enero. (...) Sin embargo, quiero que sepa que valoro sinceramente este gesto”, son algunas de las frases del mensaje que le envió Messi, a través de Inter Miami, a Biden para explicar su ausencia anunciada.

Leo dejó abierta la posibilidad de visitar a Biden para recibir la medalla personalmente cuando regrese a Estados Unidos. Aunque tendría que ser antes que termine el mandato del demócrata, el 20 de enero.

Desde Washington dijeron que la ausencia de Messi fue por “conflictos de agenda”. “La decimonovena persona elegida para recibir el premio -la megaestrella del fútbol Lionel Messi- no asistió a la ceremonia ni envió a un representante para aceptarlo en su nombre debido a un conflicto de agenda, según la Casa Blanca”, consignó el portal de The New York Times.

Leo fue distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad por sus “contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de los Estados Unidos, la paz mundial u otros esfuerzos sociales, públicos o privados importantes”.

“Como íconos culturales, dignos estadistas, humanitarios, estrellas del rock, estrellas del deporte, alimentan a los hambrientos, dan esperanza a los que sufren y crean los signos y los sonidos de nuestros movimientos y nuestros recuerdos”, sintetizó Biden antes de comenzar con la entrega de las medallas.

LOS OTROS GALARDONADOS

En la ceremonia, Biden elogió a los distinguidos y los calificó como “personas verdaderamente extraordinarias que dieron su sagrado esfuerzo para dar forma a la cultura y la causa de Estados Unidos”

Otros homenajeados en la instancia de este año fueron el activista y cantante de U2, Bono; el exbasquetbolista “Magic” Johnson, el chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen que actuó en zonas de conflicto como Gaza, y la investigadora de primates Jane Goodall, una importante voz ambientalista. Y figuras del espectáculo como la editora de Vogue Anna Wintour, los actores Denzel Washington y Michael J.- Fox, y el diseñador de moda Ralph Lauren.

Con perfil más político, Biden galardonó a Hilary Clinton. Clinton fue homenajeada por haber “hecho historia muchas veces a lo largo de décadas en el servicio público”, incluido ser la primera mujer nominada por uno de los dos partidos que han gobernado en Estados Unidos para una candidatura presidencial, en 2016, cuando fue superada por Donald Trump.

Otro celebrado fue el multimillonario y filántropo George Soros, cuyo premio fue recogido por su hijo Alexander.

Biden también decidió conceder a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad a Robert F. Kennedy.

Kennedy fue fiscal general de EE UU mientras su hermano John F. Kennedy era presidente, y fue asesinado en 1968 mientras hacía campaña por la candidatura presidencial demócrata.

La elección de Biden para la Medalla de la Libertad ilustra su deseo de dejar una última huella antes de abandonar el cargo.