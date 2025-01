Despiden personal en el 40% de las empresas bonaerenses

El nivel de actividad busca recuperarse y dejar atrás las caídas a dos dígitos de los distintos sectores productivos debido a la brutal recesión que afecta a las empresas, sobre todo en los rubros metalúrgico, automotriz, químico y alimenticio, los más castigados por la caída de la actividad económica en la provincia de Buenos Aires, según un relevamiento oficial.

Como en el resto del país, Buenos Aires aún sufre las consecuencias de la retracción económica: entre enero y diciembre, el 40% de más de 800 empresas encuestadas tuvieron que despedir trabajadores para sortear los escollos del contexto económico.

Los datos surgen de un informe oficial del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires sobre 75 municipios relevados, donde operan 885 empresas incluidas en la encuesta.

Desde la segunda mitad del año que los niveles del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) muestran una tendencia positiva en términos de nivel de actividad. Sin embargo, la lupa en la recuperación marca una evolución dispar y heterogénea, según el rubro analizado.

En esa línea, la Provincia busca recorrer un camino de reactivación de sus actividades, pero las secuelas del golpazo recesivo que atravesó particularmente en el primer trimestre continúan vigentes. Así, la retracción en la economía generó que entre enero y diciembre el 40,5% de las más de 800 empresas encuestadas optaron por reducir personal (despedir), mientras que la segunda medida de mayor impacto fue el cierre definitivo del negocio, en un 27,8%.

Por otro lado, la reducción de turnos se posicionó en el tercer lugar para el 20,3% de las entidades, mientras que en cuarto y quinto lugar quedan las suspensiones en un 6,5% y vacaciones anticipadas, para un 4,8% de las empresas relevadas.

Según el propio informe, las medidas tomadas como paliativo para sostener el funcionamiento de las máquinas (a octubre, la capacidad instalada fue de 63,2%, menor a la del mismo mes de 2023 en 2,1 p.p), afectaron a 17.668 empleados, de los cuales un 36,5% sufrió la pérdida de su trabajo, mientras que el 25,2% se vio afectado por las suspensiones y el 21,2% por la reducción de turnos.

Del universo de trabajadores relevado por la Provincia entre enero y diciembre, fueron 8.203 trabajadores que se vieron vulnerados por la última instancia optada por los empresarios: reducir la nómina de empleados o bien cerrar la empresa de forma definitiva.

Respecto de los rubros más comprometidos por la baja en el nivel de actividad económica se encuentra liderando el ranking la industria, con 423 empresas del sector (47,7%) que se vieron en la obligación de implementar alguna de las medidas descriptas.

En ese sentido, 12.835 puestos de trabajo industriales se vieron afectados, mientras que 4.806 empleos directamente se perdieron. El sector metalúrgico, automotriz, químico, alimenticio y textil fueron los más vulnerables ante la crisis y, por tanto, los que más adoptaron medidas tendientes a la reducción de personal.

Ola de despidos

Hay ejemplos concretos para clarificar la magnitud de los números exhibidos. Como la provincia de Buenos Aires se caracteriza por ser un polo industrial, aglutina grandes y reconocidas empresas que indefectiblemente se vieron perjudicadas por el contexto económico.

En ese sentido, el informe del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica destaca, entre otros, el caso de Natura (Avon), donde se vieron 293 personas afectadas por el cierre definitivo de la planta de San Fernando. El de CAREM, la empresa dedicada al servicio de electricidad, gas y agua que despidió a 260 trabajadores en Zárate, o el de exCresta Roja, la planta avícola que cerró sus puertas en Esteban Echeverría, dejando a 200 personas fuera de sus actividades.

Contemplando el panorama del mercado laboral bonaerense, la pregunta radica en qué esperar de cara al próximo año en términos de actividad. Martín Kalos, director de EPyCA consultores, señaló que el nivel de actividad económica “mejoró en los últimos meses” y ya se acerca a “niveles de sostenibilidad”.

Sin embargo, también advirtió que aún “hay muchísima heterogeneidad” en el análisis: “Se ven muchas pymes en distintas regiones del país, en particular en el conurbano, que todavía no encuentran esa sostenibilidad y no creen que vaya a llegar pronto, porque todavía no vende lo suficiente para cubrir costos”.

Todavía hay empresarios que continúan financiando de su bolsillo el pago de salarios y costos en general, pero “ya no ven que peligra su subsistencia”, por eso, “vamos a ver menos casos de vacaciones o paradas técnicas adelantadas, suspensiones o despidos” que durante 2024.

De todos modos, consideró probable que el reemplazo de personal frente a una renuncia o jubilación sea poco frecuente, proceso que se acentuó desde mediados de año pasado en adelante. “No creo que haya tantos despidos, pero sí menos incorporación de empleos dentro del sector privado registrado, sobre todo en la industria y los servicios”, estimó Kalos.

Aun así, la dinámica de la apreciación cambiaria junto con reglas impositivas que juegan a favor de la importación de productos puede generar problemas en términos de competitividad. “Es ahí donde vamos a seguir teniendo casos puntuales de empresas que no puedan aguantar y deban tomar medidas como estas”, concluyó el director de EPyCA.