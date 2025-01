Alertan que Argentina no está preparada para otra pandemia

En mayo de 2025 se cumplen cinco años del inicio de la pandemia por Covid-19, en donde todo el mundo se tuvo que encerrar para evitar contagios y muertos por el virus que salió de Wuhan, China. Tan solo a tres días del inicio de 2025, China vive momentos de tensión. Pues hay un nuevo virus que está rondando sus calles y que, según reportes de prensa, está complicando la ocupación de los hospitales. Conocido como metapneumovirus humano (hMPV), este es un virus respiratorio que afecta a personas de todas las edades, aunque más a niños y adultos mayores.

La transmisión de este virus es a través de la tos, estornudos u otras formas de emisión de partículas de saliva, como suelen contagiarse los virus respiratorios. También se puede contagiar a través del contacto directo con superficies contaminadas.

Ante esa realidad, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, enumeró en su cuenta de X la lista de una serie de dependencias que la cartera sanitaria de la Nación decidió cerrar. En esa línea, expresó por qué es necesario que el sistema de salud nacional funcione de forma coordinada y con planificación, para proteger a la población ante problemáticas específicas y garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía.

“Estas decisiones golpean al conjunto de nuestro país, un sistema de salud es mucho más que una guardia de un hospital: un sistema de salud tiene que investigar, juntar información, de datos clínicos, de internaciones, definir si hay que aplicar vacunas, crear centros de salud, donde poner universidades”, expresó Kreplak.

“Que el sistema nacional no tenga dirección de epidemiología o no tenga investigación en salud… uno piensa qué pasa si hay una pandemia, pero a su vez todos los años hay epidemias, como la del dengue el año pasado, o también qué hacemos con la tuberculosis, la hepatitis C, que son enfermedades que causan cientos de muertes y que hay que investigarlas, desarrollar estrategias, trabajar sobre eso”, profundizó.

Como ejemplo de la importancia de un accionar planificado y coordinado entre provincias, el ministro de Salud bonaerense contó que “en el último Gobierno el área de tuberculosis de la Nación dotó de unos equipos costosísimos que logran que en varias provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, los cultivos de tuberculosis que antes tardaban 6 u 8 semanas se puedan hacer en una semana”. Y precisó: “Eso se diagramó, se planificó”, dando cuenta de la importancia de estos organismos.

Qué dicen en China

Mientras tanto, en un comunicado oficial, las autoridades chinas de control de enfermedades anunciaron que están implementando un sistema de vigilancia para la neumonía de origen desconocido, anticipando un aumento de enfermedades respiratorias durante el invierno. Esta medida tiene como objetivo establecer protocolos para manejar patógenos desconocidos, a diferencia de la preparación limitada que existía hace cinco años cuando surgió el nuevo coronavirus responsable del Covid-19.

La Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades implementará un sistema de informes para los laboratorios y un proceso para que las agencias de control y prevención gestionen los casos, según la emisora estatal CCTV, que citó a un funcionario en una conferencia de prensa. Un comunicado oficial publicado el jueves también indicó que los datos sobre enfermedades respiratorias agudas entre el 16 y el 22 de diciembre mostraron un aumento en las infecciones.

China es susceptible a diversas infecciones respiratorias durante el invierno y la primavera, explicó Kan Biao, otro funcionario, en una rueda de prensa. A pesar del aumento de casos, aseguró que el número total de casos este año será menor que el del año anterior, aunque no proporcionó más detalles.

Los casos recientes incluyen patógenos como el rinovirus y el metapneumovirus humano, con un aumento notable en los casos de HMPV entre niños menores de 14 años, especialmente en la región de Uttar Pradesh.

