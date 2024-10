Irán atacó con misiles a Israel y Netanyahu asegura que Teherán "cometió un gran error y pagará por ello"

Irán lanzó este martes un ataque con decenas de misiles contra Israel que hicieron sonar las alarma en prácticamente todo la geografía del país atacado por lo que las autoridades instaban a los ciudadanos a resguardarse en refugios para mantenerse a salvo.

Tras el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que no tenían constancia de que se hubieran producido heridos graves y que la población tenía "permitido dejar los espacios protegidos en todas las zonas a lo largo del país".

Durante la ofensiva iraní se escucharon explosiones en las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv. Se vieron proyectiles sobrevolando la zona, aunque una gran parte fueron interceptados por los sistema de defensa aérea israelíes, con la ayuda de buques de guerra estadounidenses.

Las FDI dijeron que Irán había lanzado unos 180 misiles, mientras que el ejército de EE.UU. situó el número de proyectiles en 200.

🚨⚡️The Iranian attack reportedly destroyed a number of F-35 Stealth Fighter Jets in Nevatim air base & F-15s in another base, could be Hatzerim.



These warplanes are bombing Gaza and Lebanon on a daily basis, Iran took out a number of them.