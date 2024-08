El dólar y un ajuste necesario

El exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actual presidente ejecutivo de Centennial Group Latinoamérica, Claudio Loser, compartió su visión sobre la actual situación macroeconómica de la Argentina y las complejas relaciones del país con el organismo internacional.

Loser expresó que no comparte la visión de Javier Milei, que niega una devaluación. ya que considera necesario un ajuste debido a la sobrevaluación del peso. “El presidente está demasiado aferrado a la idea de no devaluar, pero un ajuste es necesario", señaló. En esa línea, aclaró que una mayor depreciación mensual es necesaria para equilibrar la economía y, en contra de la negativa presidencial de que no habrá una devaluación, Loser advirtió que, en su experiencia, cuando el gobierno niega la posibilidad de tocar el tipo de cambio, es probable que eventualmente lo haga: "tiene que haber algún tipo de ajuste".

En cuanto a la inflación, que en julio se registró en un 4%, Loser consideró que si bien es positivo que haya una tendencia a la baja, "el tipo de cambio en este momento no está ayudando a la reactivación".

Además, criticó la estrategia del Banco Central de las últimas semanas, que ha involucrado grandes esfuerzos y recursos para reducir la brecha cambiaria, sin lograr resultados significativos: "Se están malgastando los dólares que se habían juntado para reducir esa brecha", señaló. Comparó la situación actual con las políticas del gobierno anterior y sugirió que, aunque las estrategias son diferentes, el resultado es similar: un intento fallido de controlar la brecha cambiaria mediante la venta de dólares.