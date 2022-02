La diplomacia de ucrania se mostró disconforme con la posición argentina

Sergiy Nebrat, encargado de negocios de Ucrania en la Argentina y principal autoridad diplomática, mostró su insatisfacción por la reacción del Gobierno argentino frente a la invasión rusa a su país.

“No estamos conformes, queremos una señal clara por parte de la Argentina, que le pida a Rusia que saque sus tropas militares”, aseguró en una rueda de prensa realizada este mediodía frente a la embajada, ubicada en el barrio de Palermo, sobre la calle Olleros, que tuvo que ser cortada al tránsito ante la masiva presencia de móviles de radio, televisión y medios gráficos.

Nebrat confirmó también que pidió una entrevista urgente con el canciller argentino, Santiago Cafiero y que aún no había recibido respuesta a su pedido. Ni bien salió de la sede diplomática, leyó un largo comunicado detallando la situación en su país. En ese marco, afirmó que “Rusia no quiere la paz, quiere la guerra”, y luego agregó que “esperamos un apoyo de la Argentina, incluso mediante sanciones económicas a Rusia. Las sanciones económicas dependen del ministerio de Economía de la Argentina”. Nebrat fue recibido el miércoles en el Palacio San Martín por el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, pero no hubo mayores detalles sobre el resultado de ese encuentro.

El representante ucraniano resaltó el apoyo que recibió de otros países de América Latina como Uruguay que el jueves “dio un muy buen ejemplo. Necesitamos que Argentina apoye la integridad territorial y la soberanía de Ucrania”.

Sobre la reciente visita del presidente argentino Alberto Fernández a Rusia a principios de febrero, dijo que “esta es una opinión personal, pero no era el momento adecuado para una visita a Putin, teniendo en cuenta que en los últimos ocho años hubo tantos muertos en mi país y que iba a atacar a un país independiente. No fue oportuno”.

