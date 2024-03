Putin: Rusia está “lista” para una guerra nuclear

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este miércoles que las armas nucleares de su país son más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos y dijo que su arsenal siempre está “listo” para una guerra nuclear.

En una entrevista en la televisión estatal, Putin elogió la tríada nuclear rusa, en referencia a las tres maneras de lanzar armas nucleares, por tierra, mar y aire.

“Nuestra tríada, la tríada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos realmente esas tríadas. Y hemos avanzado mucho más aquí”, insistió. La extensa entrevista en televisión llega pocos días antes del inicio de las elecciones presidenciales en Rusia, el viernes, en las que se espera su reelección por amplia mayoría a falta de oposición. Los principales rivales del mandatario están presos, exiliados o muertos, como sucedió con el activista Alexei Navalny recientemente.

Putin agregó que su país está “listo” para un conflicto nuclear, pero que nunca ha pensado en usar armas nucleares en Ucrania.

“¿Por qué deberíamos usar medios de destrucción masiva? Nunca ha habido tal necesidad”, declaró y subrayó que la doctrina militar rusa prevé el uso de armas de este tipo solo si la existencia de Rusia se ve amenazada o en caso de “un ataque a nuestra soberanía e independencia”.

El presidente ruso también reaccionó por primera vez a las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que el 26 de febrero dijo “no excluir” el envío de tropas occidentales a Ucrania. Según Putin, esto no cambiaría nada. “Si se trata de contingentes militares oficiales de países extranjeros, estoy seguro de que esto no cambiará la situación en el campo de batalla”, afirmó. También acusó a Ucrania de redoblar sus ataques en territorio ruso para perturbar las elecciones presidenciales, previstas entre el 15 al 17 de marzo y que tiene garantizado ganar y cumplir tres décadas en el poder.

Kiev asegura por su parte que continuará sus ataques en Rusia mientras el ejército ruso ocupe su territorio y bombardee sus ciudades.

“El objetivo principal, no tengo ninguna duda, si no logran socavar las elecciones presidenciales en Rusia, es al menos tratar de evitar que los ciudadanos de alguna manera expresen su voluntad”, dijo. Rusia ha demostrado una mayor fortaleza desde el fracaso de la contraofensiva ucraniana en el verano boreal de 2023, pero no ha logrado derrotar a Ucrania, dos años después de enviar sus tropas allí.

En paralelo el territorio ruso es objeto de ataques recurrentes de drones, fuego de artillería y, en algunos pocos casos, de ataques terrestres. El martes, combatientes rusos proucranianos aseguraron haber cruzado la frontera rusa en una incursión armada que dejó al menos un muerto y que Moscú dijo haber rechazado.

Los atacantes aseguraron haber tomado el pueblo de Tiotkino, en la región de Kursk y el miércoles uno de esos grupos, la Legión Libertad de Rusia, difundió un video en el que dos combatientes aseguran estar luchando en la localidad.