Kast y Boric se encaminan a la segunda vuelta en Chile

El candidato derechista radical José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric se encaminaban al balotaje para dirimir el próximo presidente de Chile, tras conocerse los primeros resultados de los comicios llevados a cabo ayer.

Con más del 65 por ciento de los votos escrutados, por el momento Kast, el abogado de 55 años que tiene nueve hijos y manifiesta simpatía por el régimen del dictador Augusto Pinochet alcanzaba el 28,42 por ciento de los sufragios y le seguía con 24,9 Boric, un ex líder estudiantil de 35 años surgido desde la izquierda, lo que perfilaba a una segunda vuelta con polos totalmente opuestos.

Con cerca del 13 por ciento de los votos los seguía Franco Parisi, la sorpresa de la elección: se trata de un economista que reside en los Estados Unidos y ni siquiera viajó a Chile para los comicios.

Relegados al cuarto y quinto puestos con cerca de un 12 por ciento quedaban Sebastián Sichel, impulsado por el oficialismo del actual presidente Sebastián Piñera, centroizquierdista Yasna Provoste.

De esta manera, quedaban desplazados por primera vez en Chile las dos fuerzas hasta el momento mayoritarias, ya que los candidatos que llegan al balotaje no integran las coaliciones que se turnaron en el Gobierno desde la caída del régimen pinochetista.

Mientras Sichel, quien anunció su retiro de la política, no adelantó su apoyo a Kast pero lo felicitó por su desempeño electoral, Provoste ya adelantó su respaldo a Boric.

"No nos da lo mismo quién gobierne en el próximo período", expresó la candidata centroizquierdista proveniente de la Democracia Cristiana.

El fuerte del ultraconservador Kast fue la región del araucaria, donde alcanzaba más del 42 por ciento de las preferencias, aunque también lograba muchos puntos en Santiago, llegando al 31.

Los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre no pudieron abstraerse del reclamo de bienestar y derechos sociales que reclama la población chilena desde las revueltas de octubre de 2019.

Mientras Boric dice que representa un cambio del sistema neoliberal que impera en Chile con "toda la gradualidad que haga falta", Kast quiere mantenerlo e imponer los valores de "orden, seguridad y libertad".