Piñera y Boric cara a cara, para coordinar el traspaso

Llama la atención en Latinoamérica porque no es la tónica, pero en Chile las instituciones y el republicanismo de cada proceso electoral llaman la atención y cada cuatro años la prensa internacional los vuelve a destacar.

El presidente Sebastián Piñera y el ganador de las elecciones por amplio margen, el izquierdista Gabriel Boric, almorzaron juntos para coordinar los siguientes meses, antes del cambio de mando del 11 de marzo.

Primero fue una videoconferencia en vivo, frente a todo el país, donde Sebastián Piñera felicitó ayer a Boric, que se impuso con un 55,7% de los votos. Luego, el turno de José Antonio Kast, quien fue a felicitarlo a su hotel, aun cuando los equipos de seguridad le sugirieron que no lo hiciera por temor a los cientos de miles que se manifestaban cerca del búnker de su adversario.

Y este lunes, el tradicional desayuno de presidentes se modificó por un almuerzo, pero tuvo el mismo efecto.

Una foto, palabras sentidas y manos a la obra: hay una transición de mando que planificar.

Chile se gradúa cada cuatro años de demócrata y se encarga de recordarle al mundo lo importante que es para una sana democracia la convivencia cívica y el respeto. Incluso después de la más sucia y polarizada elección que haya enfrentado en las últimas décadas.

Gabriel Boric arribó al Palacio de La Moneda a las 14 horas, y antes de entrar, se acercó a los cierres de seguridad para saludar a sus partidarios. Luego, en un gesto simbólico pero trascendente, saludó a los carabineros que hacen la guardia de Palacio. Bajo el pórtico lo esperaban su jefa de campaña, Izkia Siches, y su coordinador político Giorgio Jackson. También el vocero de Gobierno Jaime Bellolio.

Ya en el segundo piso lo esperaba Sebastián Piñera. Una vez más, señales de TV en vivo y Chile observó un breve diálogo. Cuando las cámaras se apagaron comenzó el almuerzo y la conversación.

A su salida, Boric señaló que “fue una reunión con altura de miras como corresponde entre un presidente electo y presidente en el cargo, y que hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que debemos abordar. Me voy tranquilo porque tendremos un traspaso de mando ordenado e institucional, donde el aparto del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione, y eso es una buena noticia para Chile porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde, y debemos valorarlos y profundizarlo”.

Sobre algunas definiciones política, el presidente más joven electo en Chile agregó que “hablamos sobre la pandemia y el buen estado del proceso de vacunación y que ya está en proceso una eventual cuarta dosis, y quiero destacar que en diálogo y documentos entregados ha habido una gestión responsable”.