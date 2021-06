Perú: Castillo se imponía con 0,45 % de votos de ventaja

El candidato presidencial por Perú Libre (izquierda), Pedro Castillo, mantenía ayer una diferencia de casi 78.000 votos (0,45 % del total) a favor respecto de la aspirante de derecha Keiko Fujimori en el balotaje celebrado el domingo, cuando faltan escrutarse algo menos del tres por ciento de los sufragios, informó el ente electoral peruano.

De acuerdo con la última carga de datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), cuando se lleva procesado el 97,31 % de las actas, Castillo reunía 8.597.169 apoyos, equivalentes a 50,23 % del total de votos válidos, y Fujimori alcanzaba los 8.519.363 (49,77 %).

De ese total, Castillo lograba 8.549.730 votos (50,39 %) de las urnas diseminadas a lo largo y a lo ancho de todo el país, y 48.998 (31,88 %) de parte de los peruanos que participaron del acto electoral en el exterior. Fujimori, en tanto, cosechaba 8.418.484 sufragios (49,61 %) en la elección dentro del territorio, a los que sumaba 104.699 (68,12 %) procedentes del extranjero, según el reporte oficial.

Observadores internacionales y una ONG afirmaron ayer que no cuentan con datos que permitan dudar de la validez del escrutinio provisorio, en respuesta a una denuncia hecha anoche por Fujimori sobre “indicios de fraude”.

“Hemos notado que ha habido una estrategia de Perú Libre para distorsionar los resultados que reflejen la voluntad popular y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas tratan de evitar que tienen mayor votación contra Fuerza Popular, no se han contabilizado”, denunció Fujimori.

Ni Fujimori ni su candidato a vice, Luis Galarreta, anunciaron la presentación de una denuncia formal, pero el partido de Castillo contestó rápidamente.

“Lo tenía armado, usted no cambia señora Keiko Fujimori, ni firmando la Biblia sabíamos que iba a cumplir su palabra”, escribió en Twitter la fuerza Perú Libre, en referencia a los compromisos democráticos que asumió la candidata —y también Castillo— durante la campaña electoral.

Al respecto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia de Perú, Iván Lanegra, indicó que un fraude “implica un conjunto de acciones sistemáticas y generalizadas que afectan de manera significativa el resultado electoral”, según declaraciones.

“Hay que recordar que tenemos más de 86.000 mesas en el país y en el extranjero. Cinco casos, que tienen que ser debidamente investigados, no implican bajo ninguna circunstancia un indicio que nos permita usar la palabra fraude”, señaló.