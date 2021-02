Rusia expulsó a diplomáticos al llegar un enviado de la UE

Rusia tensó ayer sus relaciones con Europa al decidir la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por participar en protestas no autorizadas convocadas por los seguidores del opositor Alexey Navalny, una medida que fue cuestionada por los tres países, pero que también generó críticas de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó al embajador de la misión diplomática sueca, el encargado de negocios polaco y el enviado de la embajada alemana para expresarles su rechazo por la participación de empleados en “manifestaciones ilegales” en San Petersburgo y Moscú.

“Los diplomáticos que participaron en los actos ilegales fueron declarados personas no gratas, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961”, comunicó la Cancillería rusa, que explicó que esos actos son “inadmisibles” y no corresponden a su estatus, por lo que deberán abandonar Rusia en breve.

La Cancillería de Rusia expresó además la esperanza de que en adelante las misiones diplomáticas “cumplan estrictamente las normas del derecho internacional”. La reacción europea ante la medida llegó de inmediato, no sólo de parte de los tres países afectados, sino también de Merkel y de Macron, lo que, claro, le da otro vuelo a la polémica diplomática.

“Consideramos estas expulsiones injustificadas. Creemos que es otro aspecto más que se puede observar ahora mismo de que Rusia está muy alejada del Estado de derecho”, indicó Merkel en la conferencia de prensa que compartió con Macron.

El francés, en tanto, repudió “con la mayor firmeza posible lo que ha sucedido, desde el envenenamiento hasta la condena (de Navalny) y ahora la expulsión de los diplomáticos”.

Un dato central de la jornada, que parece agravar la decisión de Moscú, es que todo ocurrió mientras está de visita en la capital rusa el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que fue informado de la expulsión durante una reunión con el canciller Sergei Lavrov. El vocero del español, Peter Stano, condenó “enérgicamente” la decisión de Moscú y destacó que “debe ser reconsiderada”.

Un rato antes, Borell había admitido que la relación con Rusia estaba en su nivel “más bajo” por el caso Navalny, aunque acordó con Lavrov buscar maneras de cooperar.

Pese a las múltiples diferencias, también en la situación en Ucrania, Siria o Libia, Rusia y la UE expresaron su deseo a cooperar “cuando haya un interés común”, en palabras de Lavrov. Borrell citó como ámbitos de cooperación “la cultura, la investigación, el covid-19 (y) el clima”, pero precisó que considera cruciales otros temas como los derechos humanos o las libertades políticas.

Suecia, por su parte, señaló que la expulsión de uno de sus diplomáticos es “completamente infundada” y dijo que así “se lo comunicó a la parte rusa”.