EE.UU., dispuesto a aprobar su vacuna contra la covid-19 antes de completar ensayos clínicos

El director de la FDA, la agencia de medicamentos de Estados Unidos, ha asegurado que está dispuesto a aprobar el uso de una vacuna estadounidense para la covid-19 antes de que se complete el proceso normal de ensayos clínicos.

Las declaraciones de Stephen Hahn, en una entrevista publicada el domingo en el Financial Times, han causado alarma entre una parte de la comunidad científica, preocupada por lo que contemplan como otro indicio de cesión de la FDA a las presiones políticas por parte del Gobierno, y de un presidente deseoso de anunciar una vacuna antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

En la entrevista, Hahn habla de una eventual “autorización del uso de emergencia de la vacuna, que no es lo mismo que una aprobación completa”. Dicha autorización permitiría la administración de la vacuna a determinados grupos de la población, antes del fin de la fase 3 de los ensayos clínicos, que es la fase más amplia y rigurosa del proceso de prueba de una vacuna, en la que se prueba en miles de personas, con grupo de control.

Además de la desarrollada por la empresa estadounidense Moderna, hay otras decenas de vacunas experimentales que se encuentran ya en la fase 3. Tanto Rusia como China han anunciado recientemente, generando controversia en la comunidad científica, la aprobación de vacunas sin haber concluido dicha fase.

“El estándar legal, médico y científico [para la autorización del uso de emergencia] es que el beneficio sea mayor que el riesgo en una emergencia de salud pública”, explica Hahn en el Financial Times. “Esto va a ser una decisión de ciencia, medicina y datos. Esto no va a ser una decisión política”.

Diversos expertos, sin embargo, han expresado públicamente su temor a que detrás de la disposición a acortar el proceso se escondan motivaciones políticas. “No podemos tolerar o aceptar de ninguna manera una autorización de emergencia de una vacuna para la covid sin datos fiables de seguridad y eficacia de ensayos clínicos de fase 3”, ha dicho en Twitter la viróloga de la Universidad de Columbia (Nueva York) Angela Rasmussen.