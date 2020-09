La OMS alerta que la urgencia por la vacuna puede empeorar la pandemia

El mundo espera con ansiedad la llegada de la vacuna que acabe con la covid-19, pero según advirtió un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es posible que algunas de las primeras curas estén lejos de tener un 100 % de eficacia, lo que podría ser incluso peor que no tener nada.

“Existe el peligro de que las presiones políticas y económicas para introducir rápidamente una vacuna contra la covid-19 puedan provocar el despliegue generalizado de una vacuna que en realidad sea muy poco efectiva, por ejemplo, que solo reduzca la incidencia de covid-19 entre un 10 % y un 20 %”, alertan los expertos en un artículo de The Lancet.

Actualmente existen 33 vacunas experimentales que están ensayándose en humanos, pero ninguna ha demostrado seguridad y eficacia. Pese a ello, Estados Unidos ha prometido tener listas las dosis de los primeros remedios para el próximo mes de octubre, coincidiendo con el sprint final de la campaña para las elecciones que se celebrarán el 3 de noviembre.

La OMS prefiere una vacuna monodosis con más de un 70 % de eficacia, aunque se conformaría con dos dosis y un 50 %, según los límites fijados en abril, aunque no está claro cuál será el umbral necesario para frenar la pandemia.