Con un Brexit duro, faltarán alimentos y medicamentos

Documentos secretos del gobierno británico filtrados al público advierten que habrá serio desabastecimiento en todo el país en caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin un acuerdo comercial para el 31 de octubre, de acuerdo con un informe periodístico difundido ayer.

El diario The Sunday Times publicó supuestos memorandos confidenciales del gobierno que describían las consecuencias de un Brexit sin acuerdo. Entre las más serias se encuentran “importantes” interrupciones en el suministro de alimentos frescos y medicamentos e incluso el potencial desabastecimiento de agua debido a la posible interrupción de importación de elementos químicos para el tratamiento de líquidos.

Si bien los sombríos escenarios descriptos en los documentos han sido discutidos por académicos y economistas durante mucho tiempo, los defensores del Brexit insisten en que solo son avisos alarmistas.

El primer ministro Boris Johnson asegura estar preparado para salir de la UE independientemente de si puede renegociar el acuerdo del Brexit alcanzado con Bruselas por su predecesora, Theresa May, durante las próximas 10 semanas.

Los documentos publicados por el Times también citan a los funcionarios advirtiendo que un 85% de los camiones no estarían listos para la aduana francesa en el crítico cruce del Canal de la Mancha ese día, lo que provocaría filas que podrían extenderse durante días. Un 75% de todos los medicamentos que ingresan a Gran Bretaña llegan a través de ese cruce, advierten los memorandos, “haciéndolos particularmente vulnerables a retrasos severos”.

Los funcionarios prevén que “elementos críticos” de la cadena de suministro de alimentos se verán afectados y esto “reduciría la disponibilidad y opciones y aumentaría el precio, lo que afectará a los grupos vulnerables”.