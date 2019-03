Menos "pública" y más "enfocada en la privacidad", el futuro de Facebook según Mark Zuckerberg

Para atender a las demandas por mayor privacidad y seguridad que proliferan por su manejo de los datos personales y la difusión de noticias falsas, el fundador y CEO de Facebook Mark Zuckerberg aseguró que en el futuro la red social será una plataforma "enfocada en la privacidad", con más "servicios privados y encriptados".

Zuckerberg, criticado por su manejo considerado permisivo de los datos confidenciales de los usuarios de Facebook, tiene la intención de unificar de manera técnica la red social con sus otros servicios Messenger, Instagram y Whatsapp, y crear una plataforma única que permita la comunicación o hacer pagos con mayor seguridad.

Facebook se está moviendo para dejar de ser "el equivalente digital de la plaza de la ciudad" y así alcanzar los requerimientos de seguridad y privacidad en los mensajes a una menor escala, explicó Zuckerberg este miércoles al dar su visión sobre el futuro de la empresa en un posteo en la red social de su propiedad. "Estamos comprometidos a trabajar abiertamente y consultar con expertos de la sociedad a medida que desarrollamos esto", añadió.

En la misma semana en la que el ranking de multimillonarios de la revista Forbes mostró que su patrimonio cayó casi 9 mil millones de dólares en un año -de 71.000 millones de dólares a 62.300 millones-, Zuckerberg sostuvo que ahora "las personas también quieren conectarse de forma privada en el equivalente digital de la sala de estar". "Una plataforma de comunicaciones centrada en la privacidad será aún más importante que las plataformas abiertas de hoy", sostuvo el CEO de Facebook.

"Hoy ya vemos que los mensajes privados, las historias efímeras y los grupos pequeños son, con mucho, las áreas de más rápido crecimiento de la comunicación online", sostuvo, y añadió que "muchas personas prefieren la intimidad de comunicarse uno a uno o solo con unos pocos amigos" y que "las personas son más cautelosas de tener un registro permanente de lo que han compartido".

"Las redes sociales públicas continuarán siendo muy importantes en la vida de las personas, para conectarse con todos tus conocidos, descubrir nuevas personas, ideas y contenidos, y darles a las personas una voz con mayor alcance. Las personas encuentran esto valioso todos los días, y todavía hay muchos servicios útiles para construir sobre ellas. Pero ahora, con todas las formas en que las personas también quieren interactuar en privado, también existe la oportunidad de crear una plataforma más simple que se centre primero en la privacidad", afirma Zuckerberg.

Tras admitir que actualmente Facebook "no tiene una reputación sólida" respecto a la protección de la privacidad, y que históricamente se han centrado en herramientas para compartir más abiertamente los contenidos, el empresario asegura: "Hemos demostrado que podemos evolucionar para construir los servicios que la gente realmente quiere, incluso en mensajes privados y stories".

"Creo que el futuro de la comunicación cambiará cada vez más a servicios privados y encriptados donde las personas pueden confiar en que lo que se dicen entre sí se mantiene seguro y sus mensajes y contenido no quedará para siempre. Este es el futuro, espero que ayudemos a lograrlo", afirma.

El modelo será el de WhatsApp: "Enfocarnos en el caso de uso más fundamental y privado, la mensajería, hacerlo lo más seguro posible y luego crear más formas para que las personas interactúen además de las llamadas, videochats, grupos, stories, negocios, pagos, comercio y, en última instancia, una plataforma para muchos otros tipos de servicios privados".

Zuckerberg enumeró los "principios" sobre los cuales se basará en el futuro esta plataforma enfocada en la privacidad: a) interacciones privadas ("Las personas deben tener lugares sencillos e íntimos en los que tengan un control claro sobre quién puede comunicarse con ellos y la confianza de que nadie más puede acceder a lo que comparten"); b) cifrado ("el encriptamiento de extremo a extremo impide que cualquier persona, incluidos nosotros, vea lo que las personas comparten en nuestros servicios"); c) reducción de la permanencia de los mensajes ("no mantendremos mensajes o historias durante más tiempo del necesario para brindar el servicio o más de lo que las personas quieren"); d) seguridad e interoperabilidad ("las personas deben poder usar cualquiera de nuestras aplicaciones para llegar a sus amigos" de manera "fácil y segura"); e) almacenamiento seguro de datos ("Las personas deben esperar que no almacenemos datos confidenciales en países con registros débiles de derechos humanos como la privacidad y la libertad de expresión para evitar que se acceda a los datos de manera indebida").

Por último, reveló que ya se encuentran trabajando en algunos aspectos y se comprometió a consultar con expertos, defensores de los derechos civiles, partners de la industria y gobiernos, incluidos los encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores de todo el mundo.

"Creo que deberíamos estar trabajando para lograr un mundo donde las personas puedan hablar en privado y vivir libremente sabiendo que su información solo será vista por quienes ellos quieren que la vean y no se quedará para siempre. Si podemos ayudar a mover el mundo en esta dirección, estaré orgulloso de la diferencia que hemos hecho", concluyó.