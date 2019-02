Reguladores multaron a la app de videos TikTok por recabar ilegalmente datos de menores

La red de intercambio de videos Tik Tok, de propiedad china, acordó pagar una multa de USD 5,7 millones a las autoridades estadounidenses para resolver cargos por recolectar ilegalmente información personal de menores, informaron funcionarios el miércoles.

La Comisión Federal de Comercio informó que la sanción para la red social conocida como Musical.ly era la más grande en una investigación de privacidad de niños.

La red social, que creció en popularidad entre los jóvenes usuarios de teléfonos inteligentes, incluso más que rivales como Facebook, Instagram y Snapchat, no contaba con el consentimiento de los padres de sus usuarios menores de edad, como lo exige la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA, por sus siglas en inglés), dijeron funcionarios de la FTC.

"Los operadores de Musical.ly, ahora conocidos como TikTok, sabían que muchos niños estaban usando la aplicación, pero aún así no buscaron el consentimiento de los padres antes de recopilar nombres, direcciones de correo electrónico y otra información personal de usuarios menores de 13 años", indicó el presidente de la FTC Joe Simons.

"Esta penalización récord debe ser un recordatorio para todos los servicios en línea y sitios web que se dirigen a los niños: nos tomamos muy en serio el cumplimiento de COPPA, y no toleraremos a las empresas que ignoran flagrantemente la ley".

TikTok contaba con unos 500 millones de usuarios en todo el mundo el año pasado, lo que la convierte en una de las aplicaciones más populares del mundo.

Propiedad de ByteDance de China, expandió su alcance en Estados Unidos con la fusión con Musical.ly.

Los adolescentes acudieron en masa al servicio, que les permite crear y compartir videos de 15 segundos.

Según la FTC, la compañía requería que los usuarios proporcionaran una dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de usuario, nombre y apellido, una breve biografía y una foto de perfil.

El regulador de protección al consumidor dijo que 65 millones de cuentas se han registrado en Estados Unidos.

Las autoridades aseguraron que la compañía sabía que muchos de sus usuarios tenían menos de 13 años y deberían haber tomado mayores precauciones.

"Desde nuestro punto de vista, estas prácticas reflejaban la voluntad de la compañía de perseguir el crecimiento incluso a costa de poner en peligro a los niños", señaló un comunicado de los comisionados de la FTC Rohit Chopra y Rebecca Kelly Slaughter.

"La agencia se garantizó una sanción civil sin precedentes y la eliminación de datos mal obtenidos, así como otras compensaciones para detener esta conducta atroz. Esta es una gran victoria en la lucha por la protección de la privacidad de los niños", opinó.

TikTok ha enfrentado críticas en todo el mundo por presentar contenido sexualmente sugestivo inadecuado para los niños.

Una "experiencia separada" para los más jóvenes

En un comunicado, TikTok informó que crearía una "experiencia de aplicación separada" para los usuarios más jóvenes, con protecciones de privacidad adicionales como parte de su acuerdo con los reguladores.

"Es nuestra prioridad crear una experiencia segura y acogedora para todos nuestros usuarios, y mientras desarrollamos la plataforma global TikTok, nos hemos comprometido a crear medidas para proteger aún más a nuestra comunidad de usuarios, incluidas las herramientas para que los padres protejan a sus hijos adolescentes y para que los usuarios habiliten configuraciones de privacidad adicionales", indica el comunicado.