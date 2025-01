¿Y el verano dónde está?: Penan con el clima otoñal en la Costa

Luego de arduos meses de trabajo, estudio o solo por divertirse un par de días, muchísimas personas aprovechan para tomarse vacaciones durante el verano. Claro, las condiciones climáticas, el impasse en oficinas, promociones, paisajes o simplemente despejarse un rato de sus actividades rutinarias son motivos para salir de la comodidad -o incomodidaddel hogar y estar al aire libre lejos de la Ciudad.

El turista siempre confía en que llega a su lugar deseado y que esté todo en condiciones: puede tener el mejor hotel, buen auto familiar, los restaurantes seleccionados y las excursiones más coloridas, pero lo que nunca puede controlar es lo que sucede arriba. El clima, un factor que hoy está complicando a quienes decidieron irse a Mar del Plata.

La Feliz, no tan feliz hoy para algunos, es el punto turístico más elegido hace décadas por los argentinos. Las condiciones no son las esperadas: cielo nublado o parcialmente, ante la necesidad de ver brillar al Sol. Temperaturas cercanas a los 20 grados pero con viento además, hacen que con el registro de los primeros días de este 2025 que sea considerado el menos favorable de los últimos 10 años.

¿Cuándo mejorará el clima en Mar del Plata y será lo que el público espera? Es la gran pregunta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, recién el miércoles 8 habrá temperaturas de entre 24 a 25 de promedio y la más alta de los registros actuales apenas llegará a los 28 -un día después, el 9-. “Luego el viento vuelve a rotar al sur, y consecuentemente la temperatura vuelve a descender”, explicaron especialistas. Recién arriba de los 30 grados cuando enero esté en la segunda quincena.

“El viento sur trae consigo aire de mar y como nuestro mar no es cálido, la temperatura baja. Será baja este fin de semana, que será nublado y fresco, hasta que rote hacia el este”, agregaron. Y cerraron: “Todo se ha combinado mal, con el viento permanente y persistente, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Lamentablemente suman muchos días de mal tiempo”.

El panorama pese a todo ello no es tan malo pese al combo que se viene manifestando. Por ejemplo: atrás queda en el registro ese 2006 espantoso, con siete días de lluvia sobre los 15 iniciales de enero; o el fresco del primer día del 2013, donde la temperatura era menor a 15ºC.

LA FELIZ SIN SOL: ¿A DÓNDE IR?

Cuando el viento es intenso, cuando la lluvia toma protagonismo y ni los lobos marinos quieren ser parte del paisaje de la peatonal, en Mar del Plata igual hay opciones cuando el día ideal no termina siendo el famoso “ideal”. Con ofertas teatrales por distintos puntos de la ciudad, de variada oferta y con valores que se acercan a las posibilidades familiares. De primera y casi de cabeza cae también la idea de los centros comerciales.

Ese mal clima que se dio en los días pasados y fue constante durante diciembre potenció a las actividades cerradas (teatros). Las playas no pudieron relucir su belleza mientras que bajo las marquesinas estuvo el negocio, por el momento, de la temporada. Eso sí, Mar del Plata no es Mar del Plata si sus costas no reciben la luz de la estrella gigante.

Es solo cuestión de no impacientarse: el Sol está, solo queda esperar que las nubes se suelten un poco y en la segunda quincena brillará en su esplendor. Eso sí: qué lindo es estar en Mar del Plata, en alpargatas.