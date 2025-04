Una escritora cuenta cómo organiza a sus amantes: "Tengo uno fijo para cada día de la semana"

La escritora y actriz Camila Sosa Villada volvió a generar impacto con sus declaraciones al revelar que mantiene una red íntima de amantes, uno para cada día de la semana. La confesión se dio en el marco de una extensa entrevista con la periodista María Laura Santillán, donde abordó su vida personal, su historia familiar y sus convicciones literarias.

“Tengo un amante fijo para cada día de la semana. Los he ido educando, les he enseñado cómo se me hace el amor”, expresó la autora de Las malas, quien aseguró que su vínculo con estos hombres es estable desde hace años y que la relación se basa en el deseo sin compromisos sentimentales. “Los fui preparando como un harem, ‘la escuelita de Camila’”, bromeó con María Laura Santillán en Infobae.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Sosa Villada repasó momentos duros de su infancia y adolescencia como cgica trans, su vínculo conflictivo y luego amoroso con sus padres, y su firme defensa de los derechos de las disidencias, desde una mirada crítica del feminismo hegemónico. “No me siento cómoda dentro del feminismo. El sistema se apropia de todo, incluso de las travestis”, opinó.

Instalada en Córdoba, Camila remarcó que evita los viajes internacionales pese al éxito editorial que la llevó a ser traducida en más de 25 países. “Estoy muy enamorada de mí y no me comparto con nadie. Me va muy bien sola”, dijo, en otra frase que refleja su fuerte identidad.

Finalmente, sobre su próxima película basada en Tesis sobre una domesticación, anticipó: “Me gustaría que se escandalicen, que se levanten del cine. Para eso es el arte: para incomodar”.