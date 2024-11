La reserva natural imperdible para disfrutar en el verano

La Costa Atlántica es mucho más que playas y olas. Entre sus paisajes, existen rincones escondidos donde la naturaleza se presenta en su estado más puro, ofreciendo una oportunidad única para desconectar del ruido urbano y sumergirse en un entorno de tranquilidad absoluta.

En estos paraísos lejos de la ciudad, el contacto con la flora y fauna autóctona se convierte en una experiencia inolvidable. Espacios de conservación invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente mientras se disfruta de momentos de aventura y serenidad en un entorno único.

Ubicada en Villa Gesell, la Reserva Natural Faro Querandí combina paisajes de dunas, fauna autóctona y actividades al aire libre. Con acceso mejorado y la posiblidad de acceder con seguridad y tranquilidad, la Reserva es un espacio único en la Provincia, ideal para una escapada durante el fin de semana. El ingreso a la reserva se encuentra sobre la ruta provincial 11, que próximamente contará con dos carriles de ida y dos de vuelta en el tramo que va de Villa Gesell a Mar Chiquita, una obra anunciada por el gobierno de Axel Kicillof, que beneficia la circulación de quienes viajan hacia la Costa Atlántica y Mar del Plata por ese camino balneario. También se están remodelando los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y se construye una nueva intersección rotacional en el acceso a Mar Chiquita.

Un rincón único en la Costa Atlántica

La Costa Atlántica no solo ofrece playas, sino también destinos únicos para quienes buscan serenidad y aventura. La Reserva Natural Faro Querandí, ubicada en Villa Gesell, es un refugio de biodiversidad que abarca más de 5.700 hectáreas de dunas, flora y fauna autóctona. Creada en 1996, esta reserva protege el ecosistema del cordón dunícola, hogar de especies como lagartos, zorros, aves migratorias y plantas adaptadas al suelo arenoso. Además, el icónico Faro Querandí, con su historia ligada a la navegación, ofrece vistas espectaculares y un toque cultural a la visita.

Actividades imperdibles en la reserva

La Reserva Faro Querandí invita a explorar su riqueza natural mediante actividades como:

Senderismo: Circuitos rodeados de vegetación autóctona con paisajes inolvidables.

Avistaje de aves: Un paraíso para ornitólogos, con decenas de especies en su hábitat natural.

Cabalgatas: Recorridos a caballo por la arena para conectar con el entorno de manera respetuosa.

Visitas guiadas al Faro Querandí: Conocé la historia de este faro mientras disfrutás de vistas panorámicas únicas.

Turismo responsable y sustentable

Para preservar este espacio natural, es fundamental respetar normas como no dejar residuos, mantenerse en senderos habilitados y no alterar la flora o fauna. La Reserva Faro Querandí no solo es un lugar para relajarse, sino también un recordatorio de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente.