Cuatro años del viaje "del Diego" a la eternidad de su leyenda

"Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de agua, de luz y de teléfono...". "Yo soy el Che Guevara del fútbol". "Me cortaron las piernas". "A mí el dinero no me hace la felicidad, pero me ayuda a no estar triste". "Yo me equivoqué y lo pagué, pero la pelota no se mancha". "Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro, me convertí en una bola de fuego". "A Grondona se le escapó la tortuga". "Cuando los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste"...

Cuando "el Diez" se ponía picante con su lengua, parecía igual de rápido y ágil que en la cancha. Estas son algunas de las geniales frases que dejó Diego Armando Maradona en momentos claves de una vida que un día como hoy, pero en el 2020, se apagó a sus 60 años, pero solamente para encender a la leyenda eterna del pibe de Villa Fiorito que se convirtió en el Rey del Mundo gracias a su zurda genial, sus gambetas increíbles y goles que iban de lo exquisito a lo sencillamente increíble.

Algunos sostienen que fue el mejor jugador en la historia del fútbol. Otros citarán al brasileño Pelé -a quién le dedicó otra de sus célebres frases, pero que no se reproduce acá porque hoy cierta corrección política no la dejaría pasar así nomás-. Y -claro- al debate se sumaría Lionel Messi, a quien durante años se lo comparó ingratamente con "D10s".

Pero la comparación ya poco importa. Maradona murió pocos días después de cumplir 60 años en su casa de Tigre, provincia de Buenos Aires, a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón, que fue producido por una insuficicencia ventricular izquierda.

La muerte de Maradona provocó el inicio de un juicio contra ocho profesionales de la salud, entre los que se destacan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. El juicio por su muerte está programado para comenzar el 11 de marzo del 2025.

La hipótesis de la fiscalía asegura que la atención del equipo médico al capitán de la Selección argentina fue “deficiente, temerario e indiferente”.

La carrera de Maradona

Maradona comenzó su carrera como futbolista en Argentinos Juniors y debutó en la Primera División del Fútbol Argentino a solo 10 días de cumplir 16 años, convirtiéndose en el más joven en hacerlo.

El “Pelusa” tuvo pasos inolvidables por equipos como Boca, Barcelona y Nápoli. En este último consiguió los únicos Scudettos de Serie A en su historia (hasta 2023) y es considerado el máximo ídolo.

Pero la mayor huella la dejó en la Selección argentina, con la que conquistó el Mundial Sub 20 de 1979. En la final derrotaron 3-1 a la Unión Soviética y el “Diez” se quedó con el premio de Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

Unos años después, en el Mundial de México 1986, Maradona protagonizó la mejor o una de las mejores actuaciones individuales de las que se tenga recuerdo en estos torneos.

En los cuartos de final tuvo una actuación épica, anotándole un doblete increíble a Inglaterra con la famosa “mano de Dios” y el “gol del siglo” para imponerse por 2-1. En las semifinales volvió a lucirse, con un doblete para ganarle 2-0 a Bélgica.

No conforme con esto, en la final le entregó la asistencia a Jorge Burruchaga sobre el final del partido para que anotara el 3-2 definitivo ante Alemania. Fue la gloria. Fue su consagración definitiva que luego se vería apenas opacada por sus problemas personales de adicciones, su posiciones políticas contrarias a los stablishments políticos y deportivos y su tumultuosa vida amorosa.

El cariño popular y de los artistas

Su genio fue tan grande y su inserción en el corazón de los argentinos (y extrangeros también, como los napolitanos o los bengalíes, entre otros) que inspiró a varios de los cantantes más populares del país.

Andrés Calamaro compuso la canción "Maradona" en su álbum "Honestidad brutal" (1999); Los Piojos, la canción "Maradó". Rodrigo, su canción "La mano de Dios". Claudio Gabis y Charly García, juntos interpretaron "Maradona Blues" en 1994; Los Ratones Paranoicos compusieron "Para siempre Diego" en 2001; Reinaldo Yiso le compuso su tango "El sueño del Pibe", que fue cantado por Maradona en una aparición televisiva.

También el vasco francés Manu Chao le dedicó una de sus canciones más populares: "La vida tómbola".

Artistas de otras disciplinas también lo homenajearon -y homenajean- constantemente. Es el caso de muralistas como Maxi Bagnasco, un argentino que creó más de 30 murales realistas de Maradona que han sido exhibidos en diferentes partes del mundo, desde China hasta Australia. Gabriel "Byga" Rey también es autor de varios murales en Argentina dedicados al "Diez", incluyendo uno en el estadio de Tigre y otro en San Fernando.

Por su parte, Nicolás Sampler, curador de la cuenta de Instagram @maradonamurales, lleva documentados más de 1.000 murales dedicados a Maradona en Argentina y otros países.

Por estas e innumerables cosas más, Diego Armando Maradona será recordado para siempre en el mundo del fútbol -y en los barrios donde haya una canchita de fútbol- como uno de los más grandes de su historia.