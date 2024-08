En los laboratorios también se habla de crisis e incertidumbre

La Federación de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires (FABA), advirtió que la situación del sector “está cada vez más complicada”, principalmente por la desactualización de los valores que pagan las obras sociales y prepagas a los profesionales del sector.

Igual que se viene señalando en clínicas y consultorios, en los laboratorios marcan el descontrol de variables.

“Con cualquier parámetro que quieras comparar (inflación, paritarias de Sanidad) lo que se está pagando a los laboratorios está totalmente descalzado”, dijo Claudio Cova, presidente de FABA.

En la provincia de Buenos Aires hay unos 1.600 laboratorios federados, mientras que en La Plata hay 100, según la Federación.

Desde FABA se solicitó al gobierno nacional que se brinden mayores “precisiones” hacia dónde va el sistema de salud actual.

“La situación está cada vez más complicada y sobre todo aún no tenemos ninguna información de cuál es la idea del gobierno actual hacia dónde va el sistema de salud tanto privado como público. Es muy llamativo, por ejemplo, que ningún artículo de la Ley Bases tenga algo que nos involucre”, indicó Cova. Además, señaló el profesional que “como siempre la parte sanitaria no está en la agenda y estamos otra vez en el anonimato, perdiendo no sólo en el ámbito laboral sino también en la calidad de la atención a la gente”.

En ese marco, explicó que “en las prepagas hay una anarquía total y no hay reglas de juego, lo que genera un panorama de incertidumbre importante” y recordó que hace poco fue intervenida por abultadas deudas una importante obra social de los trabajadores rurales.

“Todo esto repercute en los prestadores privados, como por ejemplo, en los laboratorios, clínicas y demás, porque mucha gente se queda sin cobertura y se hace una cadena muy complicada”.

Más allá de eso el presidente de FABA, aseguró que “desde los laboratorios, más allá la presente situación crítica, siempre tratamos de mantener y mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes”. Cova pidió “bregar por un sistema de salud público y privado, que cada vez se deterioran más, que se complementen para tener uno sólo pero eficiente y accesible para todos, sin distinciones”.

Advertencia

Cabe indicar que meses atrás, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicas (CALAB) coincidieron en advertir que peligra la prestación normal de esos servicios de salud como consecuencia de la “profunda crisis de financiamiento” y “problemáticas estructurales y económicas”.