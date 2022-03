Ciclismo recreativo en grupo, una disciplina muy elegida en Junín y la zona

Son muchos los deportistas locales que, con sólo una Mountain Bike, un casco, y el equipo reglamentario, recorren decenas de kilómetros a diario, ya sea con fines recreativos o competitivos. No se trata de profesionales, sino de aficionados que disfrutan el deporte, y comparten con sus colegas la disciplina.

En dicho aspecto, los grupos que nuclean a ciclistas están en boga en la Región, y las actividades propuestas desde dichos espacios van desde la formación y práctica, hasta el cicloturismo y la competencia.

Democracia dialogó con referentes de Chicas Trek, Rural y Mountain Bike Junín y MTB acerca de la modalidad del ciclismo recreativo y competitivo, y el entrenamiento grupal, una tendencia que se ha hecho notoria en los últimos años en la zona, y atrae a aficionados de diferentes franjas etarias.

Moda no pasajera

Es ineludible que la rama del Mountain Bike, o todoterreno, es una de las más elegidas por los deportistas no profesionales que desean entrenar sobre dos ruedas. En ella, con el paso del tiempo, se ha generado un ámbito donde se forjan lazos y amistades, se alcanzan metas personales, y se adquiere una identidad particular.

No obstante, esto no siempre fue así, y el ciclismo amateur no es hoy lo que supo ser en décadas anteriores. En dicho sentido, Pío Alomar, de Rural y Mountain Bike Junín, grupo de entrenamiento y competición, destacó que “actualmente, el ciclismo está muy en boga, sobre todo si se trata de recorrer caminos rurales”, y se mostró sorprendido con el número de deportistas que lo practican y “ la cantidad de carreras que hay en la zona”.

Asimismo, con sólo observar el surgimiento de los diferentes grupos de entrenamiento en la ciudad y la zona se puede obtener un panorama más certero acerca del momento en que la actividad se convirtió en tendencia. Entrevistados por Democracia, los referentes de los equipos afirmaron que comenzaron su actividad hace no más de 5 años.

Por su parte, los grupos son numerosos, y, a diario, son muchos los pelotones de aficionados al ciclismo que entrenan en la zona. Claudia Pavón, al frente de Chicas Trek Junín, destacó que, al día de hoy, “hay 136 inscriptas” en el equipo de entrenamiento y recreación que sólo nuclea a mujeres, y que ha alcanzado a tener más de 60 ciclistas pedaleando al mismo tiempo en una jornada.

No obstante, a pesar de que se ha convertido en una actividad muy popular, no todos los deportistas amateurs persiguen las mismas metas, más allá de pertenecer al mismo grupo. En dicho sentido, Pavón explicó que Chicas Trek “tiene tres objetivos: el cicloturismo, la preparación para competir, y la recreación”. Se trate de alguien que sólo quiere forjar amistades y compartir momentos, o bien conocer nuevos destinos, o bien competir, puede ser parte de un equipo y ser guiado en su entrenamiento por conocedores de la materia.

Por su parte, Caludio Olguín, del grupo MTB Junín, remarcó que, a pesar de que el objetivo primario es “salir a pedalear”, son “muchos los deportistas que se animan a competir rápidamente”, y señaló que “hay carreras en toda la zona”.

Kilómetro a kilómetro

Cabe destacar que, a pesar de tratarse de un deporte individual, en el ciclismo se acostumbra a entrenar en grupo. Si bien los pelotones de entrenamiento realizan salidas a diario, durante los fines de semana se realizan las jornadas más extendidas y de mayor convocatoria.

Desde MTB Junín explicaron que su salida grupal está pautada para los domingos a la mañana, y los destinos más visitados son Morse, Agustina, Saforcada, Mariápolis, Agustín Roca y la Laguna de Gómez. Según detalló Olguín, son “20 ciclistas en promedio” los que entrenan a diario, y lo hacen “con mucha pasión”.

Por su parte, como deporte, el ciclismo exige muchas horas de entrenamiento y decenas de kilómetros recorridos para observar una evolución favorable. Es que, según explicó Pavón a este diario, “la velocidad promedio se logra con constancia”, y, por ello, a quienes se inician en la actividad les proponen “sumar kilómetros de a poco”.

Es importante señalar que, de acuerdo a lo expresado por los entrevistados, en cada grupo se contempla el estado físico de sus miembros y, sobre todo, se adapta el ejercicio a los que tienen menor experiencia. En dicho aspecto, Alomar señaló que “el que marca el ritmo de la salida es el nuevo miembro”, y Pavón explicó que, a modo organizativo, Chicas Trek “se divide en tres niveles: principiante, intermedio y avanzado”.

“El lema es sumar kilómetros, entrenar y divertirse”, afirmó la profesora de Educación Física, que a su vez destacó que “el objetivo principal del grupo es iniciar a la mujer en el ciclismo”.

Una familia

El ciclismo tiene también un componente notablemente recreativo y social, dinamizado al interior de los equipos de entrenamiento, donde se forjan lazos de amistad, y se comparten momentos de disfrute mientras se entrena.

“El objetivo es tener salud y bienestar, por eso cuidamos tanto nuestro espacio”, explicó Pavón, que también destacó la importancia del esparcimiento como forma de entrenamiento. “Somos un grupo de mujeres en el medio del campo charlando y escuchando música mientras sumamos kilómetros”, agregó.

Cabe señalar que, según explicaron los entrevistados, los grupos de ciclistas de la ciudad reciben a quienes estén interesados en el deporte, de forma desinteresada y sin cobrar un arancel. En dicho sentido, detallaron que se trata de “grupos abiertos, libres y gratuitos”, al que puede unirse cualquier ciclista.

Asimismo, en ciertos casos, sólo se admiten mujeres, como en Chicas Trek, y, en otros, sólo hombres, como en MTB y Rural y Mountain Bike Junín.

Por su parte, Pavón destacó que “no es lo mismo hacer 100 kilómetros solo que en grupo”, y lo cierto es que, tras compartir largas jornadas de entrenamiento y recorrida, la amistad es, prácticamente, una efecto esperado, y que los deportistas destacan.

En dicho sentido, Alomar expresó que “el ambiente del Rural Bike es hermoso”, puesto que “se forjan amistades muy lindas”, y Olguín afirmó que “es un grupo de amigos que se asemeja a una familia”. Es que, más allá de lo estrictamente deportivo, los integrantes también comparten reuniones y planes debajo de la bicicleta. “Quien ingresa al grupo se suma a las salidas, competencias y asados”, expresó el referente de MTB.

Asimismo, Pavón destacó que, al tratarse de “un deporte sin impacto que permite al cuerpo recuperarse más rápido”, deportistas de todas las edades se ejercitan en dos ruedas. “Hay mujeres de entre 21 y 78 años”, afirmó.





Turismo

Sin dudas una de las aristas más destacadas del Mountain Bike es la posibilidad de conocer destinos arriba del vehículo. El cicloturismo es una modalidad muy popular entre los ciclistas locales, y la mayor parte de los grupos de entrenamientos locales dedican jornadas exclusivamente a ello.

“Como cicloturistas, hay lugares que nos gustan y nos bajamos de la bicicleta a sacarnos fotos”, afirmó Pavón, que destacó el aspecto turístico en la actividad realizada por Chicas Trek. En dicho sentido, explicó que los destinos son, comúnmente, elegidos por integrantes del equipo, y que, en ellos, acostumbran a “compartir un almuerzo, merienda o cena”.

Asimismo, Alomar destacó que, si bien su equipo se centra en la competición, suelen viajar a Córdoba para recorrer y entrenar; y Olguín explicó que sus destinos más elegidos son Luján y San Nicolás. Por su parte, las Chicas Trek ya recorrieron Córdoba, San Luis y el interior de la Provincia, y, próximamente, prevén visitar Tandil, Villa Yacanto, El Durazno y Calamuchita.

Encuentros

Como todo deporte, el ciclismo también contempla la posibilidad de competir y superar metas propuestas, lo que anhelan muchos de los aficionados de la ciudad. Cabe señalar que, según explicó Alomar, el grupo Rural y Mountain Bike Junín es el encargado de la organización de gran parte de los encuentros deportivos de ciclismo, entre ellos la Ultrafondo y El Gran Premio de la Vuelta del Salado.

En dicho sentido, el referente destacó que la carrera Ultrafondo “es un clásico”, puesto que “es una carrera dura de fin de año, que todos quieren competir”, y que cuenta con 110 kilómetros en total. “Las competencias son hermosas”, afirmó Alomar, quien destacó la convocatoria de los eventos a nivel zonal, con más de 200 competidores y la presencia de equipos importantes en cada edición.

Por su parte, las Chicas Trek se preparan para un encuentro de gran porte en las próximas semanas. Al respecto, Pavón detalló que se trata de “una travesía de 190 kilómetros, de Junín a San Nicolás”, en la que participarán las deportistas más experimentadas.