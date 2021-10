Facebook cambia el nombre a Meta en plena crisis de reputación

Facebook se llamará a partir de ahora Meta. Así lo ha anunciado ayer el fundador y presidente de la compañía, Mark Zuckerberg, durante la conferencia para desarrolladores que celebra cada año, y que en esta ocasión se ha centrado en explicar la apuesta de la compañía por el Metaverso, un término que persigue la idea de crear un entorno virtual compartido al que puedan acceder las personas utilizando diferentes dispositivos.

El cambio de nombre se produce cuando la compañía sufre su mayor crisis reputacional y enfrenta críticas de legisladores y reguladores por su poder de mercado, sus decisiones algorítmicas y la vigilancia de los abusos en sus plataformas.

Zuckerberg aseguró que no cambiará la estructura corporativa y señaló que el cambio de nombre no afectará a la misión de la compañía, “que seguirá siendo la misma: acercar a las personas”. La compañía cotizará ahora con el ticket Mvrs. El directivo no dio muchos más detalles, pero sí puntualizó que con la nueva marca quieren reflejar hacia dónde se dirige la compañía y “el futuro que quieren ayudar a construir”. Es decir, su enfoque hacia el metaverso, aunque indicó que las redes sociales van a seguir siendo un elemento central de la empresa. Facebook seguirá siendo el nombre de la red social.