“Lincoln de antaño”, un sitio para recordar la historia de la ciudad

Hace 10 años, Fabián Pérez se encontró con varias fotos antiguas de Lincoln en la casa de su suegro. Como le llamaron la atención, decidió publicarlas en su propio Facebook. Pero fue tan grande la repercusión que tuvieron, que decidió abrir una página propia. Así fue como nació “Lincoln de antaño”, un sitio para recordar con imágenes el pasado de la ciudad.

“Surge a raíz de unas fotos que encontré, me parecieron muy significativas porque había edificios que ya no estaban”, explicó Fabián quien actualmente se desempeña como Jefe de Prensa de Bomberos Voluntarios de Lincoln y sostuvo que “primero las publiqué en mi propio Facebook, pero luego decidí generarle un espacio propio. Si bien la página va hacia el recuerdo de la ciudad, también hay fotos más actuales, pero la idea es mostrar un pedacito de nuestra historia”.

De esta manera, el éxito de la Web no tardó en llegar, los seguidores comenzaron a crecer y la gente empezó a acercar sus propias fotografías. Hoy, el sitio cuenta con más de 30 mil posteos. “La actualización es diaria, tengo una persona que me ayuda y prácticamente está a cargo de la página”, contó Pérez y agregó que Giovanni Paoletti se encarga de seleccionar el material y elegir lo que se sube día a día. “A veces volvemos a subir alguna foto porque hay gente que no la llegó a ver y a eso lo vamos mechando con el material nuevo que vamos recibiendo”.

Elección del nombre

Respecto a la designación del perfil de la red social, Fabián manifestó que fue debido al gran impacto que tenían las fotos que mostraban, como por ejemplo, la del edificio histórico de la Escuela N°2 o la fuente que estaba en la plaza principal. Dos verdaderos íconos de la ciudad que fueron demolidos sin darse a conocer las causas. “Esas fotos son muy icónicas y cada vez que las publicamos la gente comenta mucho, porque sobran los recuerdos de esas épocas”, relató Pérez y agregó que “en pos de la modernidad, fuimos perdiendo mucha parte de nuestra historia, por eso desde la página intentamos mantener un archivo”.

En ese sentido, el administrador de “Lincoln de antaño” aseguró que “también tiene un sentido social, porque se empezó a recibir material de gente que quizá ya no vive en la ciudad o de personas que tenían guardadas fotos muy antiguas” y explicó que “se empezó a generar un ida y vuelta con la comunidad y eso es algo muy lindo”.

Museo virtual

De esta manera, Fabián remarcó que “la satisfacción más grande que tenemos es en julio, cuando es el aniversario de Lincoln y donde todas las escuelas empiezan a trabajar el tema, entonces recurren a la página para buscar material”, y agregó “sin querer, logramos tener un museo virtual fotográfico importantísimo”.

Así, luego de 10 años de su fundación, la página hoy cuenta con más de 12 mil seguidores. “Se fue fortaleciendo con el material que nos va dando la gente y lo que vamos generando nosotros, ya que contamos con una parte de videos, donde quizá mostramos algo más atractivo”, contó Fabián y aseguró que “me gustaría sumarle más entrevistas porque hay gente que tiene mucho para contar. Veníamos muy encaminados y nos paró un poco la pandemia, pero es algo que nos gustaría retomar”.

Respecto al futuro, Pérez sostuvo que le encantaría exponer todo el material, pero que económicamente sería imposible por el costo que tendría. “La verdad es que es un archivo que no lo tiene cualquiera, nosotros colaboramos en forma permanente con todas aquellas instituciones que lo requieren, siempre está todo a disposición de la gente. Es un ida y vuelta constante”, remarcó.

Por último, Fabián reveló que su foto preferida es la del edificio de la Escuela 2 que ya no está. “Era un ícono de Lincoln y no sabemos por qué motivo fue demolido. Nuestra ciudad tenía una particularidad en ese tema, porque se permitía destruir cualquier edificio. Hoy, por suerte, contamos con una ordenanza que lo prohíbe”.