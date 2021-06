Un anticonceptivo digital ya fue aprobado en Estados Unidos

En los Estados Unidos se autorizó el Clue Birth Control. Se trata de la primera aplicación completamente digital para controlar la fertilidad y se prevé que comience a usarse en este 2021 como anticonceptivo.

Este anticonceptivo fue desarrollado por una empresa alemana y el próximo destino donde será presentada es Europa, luego de su aprobación en Estados Unidos.

La aprobación la dio la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos. Según la entidad, este método es el futuro aunque aún muchas mujeres no sientan confianza.

El Clue Birth Control genera un pronóstico de la ovulación para controlar la fertilidad de manera "totalmente digital", pero no deberán controlar cuestiones básicas como sí lo piden otras plataformas como la temperatura y el líquido cervical.

"En todo el mundo, más de 10 millones de usuarios activos confían en Clue para comprender mejor sus cuerpos y mantener sus datos seguros y privados", indican desde la página. Está disponible para iOS, Android y Apple Watch, y está destinada a mujeres de entre 18 a 45 años.

Lo que pide la aplicación es que las mujeres registren de manera regular la fecha de inicio de su periodo y mediante el cálculo de datos a través de la estadística bayesiana, la aplicación mostrará los días de alta y baja probabilidad de concepción.

Con respecto a la eficacia de este anticonceptivo, aseguraron que "hay una variedad de opciones cuando se trata de elegir un tipo de método anticonceptivo. Algunas opciones anticonceptivas tienen hormonas y otras no. Cada método anticonceptivo tiene riesgos y beneficios. Es mejor elegir un método anticonceptivo que se usará de manera correcta y constante”.

Por su parte, sus fabricantes aseguran que la efectividad es del 92% cuando las usuarias no lo usan con frecuencia o lo hacen mal y del 97% cuando se usa de manera correcta.

También, recomiendan ingresar información de pruebas sobre enfermedades sexuales que se deben realizar de manera periódica.