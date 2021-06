Lograr la eterna juventud dejaría de ser una utopía

¿Es posible que una persona de 80 años tenga las mismas habilidades cognitivas que cuando tenía 50? Es inusual pero completamente factible, y ya tiene nombre: se trata de un grupo de personas que se conocen como “super-agers”, término anglosajón que se tradujo al español como “superancianos”. Al estudiar a las personas que envejecen notablemente mejor que el resto, un grupo de investigadores holandeses espera desarrollar ahora estrategias para protegerse de la enfermedad de Alzheimer y retrasar así el envejecimiento cerebral de cualquiera.

¿Es posible? Y en todo caso: ¿cómo retrasar el envejecimiento o el deterioro cognitivo? “Claro que es posible y muy importante”, asegura la neuróloga platense Diana Cristalli, una de las referentes a la hora de estudiar el Alzheimer. Según la investigadora local, resulta fundamental “la jerarquización de los factores de protección cerebral”.

Según una invesitgación reciente publicada en el New York Times, menos del 1 por ciento de los estadounidenses alcanzan la edad de 100 años, y los nuevos datos de los Países Bajos indican que aquellos que logran ese hito con sus facultades mentales aún intactas es probable que lo sigan siendo durante los años restantes, incluso si sus cerebros están plagados de placas y enredos que son los sellos distintivos de la enfermedad de Alzheimer.

Un día, aseguran los investigadores, todos los que son físicamente capaces de llegar a los 100 años también pueden ser capaces de permanecer mentalmente sanos. Al estudiar a los centenarios, los investigadores esperan identificar características confiables y desarrollar tratamientos que resultarían en un envejecimiento cognitivo saludable para la mayoría de nosotros.

Estas perspectivas esperanzadoras se derivan del estudio de 340 centenarios holandeses que viven de forma independiente y que se sometieron a pruebas y se demostró que eran cognitivamente sanos cuando se inscribieron. Los 79 participantes que ni murieron ni abandonaron el estudio regresaron para pruebas cognitivas repetidas, durante un seguimiento promedio de 19 meses.

El equipo de investigación, dirigido por Henne Holstege en la Universidad de Vrije en Ámsterdam, informó en enero que estos participantes no experimentaron ninguna disminución en las principales medidas cognitivas, excepto por una ligera pérdida en la función de memoria. Básicamente, los participantes se desempeñaron como si fueran 30 años más jóvenes en la cognición general; capacidad para tomar decisiones y planes y ejecutarlos; recrear dibujando una figura que habían mirado; enumerar animales u objetos que comenzaron con una determinada letra; y no distraerse fácilmente al realizar una tarea o perderse cuando salieron de casa. Incluso aquellos con genes relacionados con un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer fueron capaces de desempeñarse bien en las pruebas.

Casi un tercio de los participantes aceptaron donar sus cerebros después de la muerte, y las autopsias cerebrales de 44 de los centenarios originales revelaron que muchos tenían una neuropatología sustancial común a las personas con enfermedad de Alzheimer, aunque habían permanecido cognitivamente sanos hasta cuatro años más allá de 100.

Thomas Perls, uno de los geriatras al tanto de este trabajo, aseguró en los últimos días que los participantes holandeses representaban “la crème de la crème” de los centenarios que habían evitado la aparición de la enfermedad de Alzheimer por lo menos 20 a 30 años. La resistencia, según Perls, “puede reflejar una ausencia relativa de daño cerebral conferida por los genes o el estilo de vida de una persona. O pueden tener mecanismos biológicos protectores que retardan el envejecimiento cerebral y previenen enfermedades clínicas”.