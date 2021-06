Aseguran que la llegada al país de una tercera ola es inevitable

Así como en su momento varios expertos miraban hacia el horizonte inmediato y vaticinaban una segunda ola de Covid que finalmente se cumplió, ahora no son pocos los que advierten que, debido a la mutación del virus y a la aparición de nuevas variantes, resulta poco menos que imposible evitar una tercera ola de coronavirus.

Esa tercera ola, que ya se detecta en varios países europeos y que comenzó a golpear en los últimos días a Estados Unidos, está relacionada directamente con la variante Delta, la cual ya representa un 90% de todos los nuevos casos en Reino Unido y un 20% en Norteamérica, y fue catalogada por los científicos como hasta un 80% más contagiosa que el virus original nacido en Wuhan.

En los últimos días, de hecho, un asesor científico del Gobierno británico alertó que la tercera ola de coronavirus en el país “está en marcha” ante el avance de esta variante, identificada por primera vez en India y caracterizada como se dijo por su alto índice de contagio.

“Los casos están subiendo, tal vez podamos ser un poco optimistas de que no están subiendo más rápido, pero no obstante están subiendo, por lo que esta tercera ola definitivamente está en marcha”, expresó el epidemiólogo Adam Finn, asesor del Gobierno en el comité de lucha contra la pandemia.

Tanto en Argentina como en sus países vecinos, si bien esta nueva amenaza ya se detectó en forma aislada en algunos viajeros aéreos, todavía no llegó a circular localmente, aunque esto podría ocurrir en los próximos meses, tal como sucedió con la variante de Manaos, detectada en enero en Brasil y que golpeó a nuestro país en abril y mayo.

Ayer, acaso como una confirmación de estos temores, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que “no hay ninguna duda” que la Argentina atravesará una nueva ola de casos de coronavirus vinculada a las nuevas variantes más contagiosas, pero indicó -eso sí- que la campaña de vacunación podrá reducir las hospitalizaciones y los cuadros graves de la enfermedad.

“No hay ninguna duda de que tenemos por delante una nueva ola, probablemente vinculada a las nuevas variantes, que podrá ser significativa en términos de casos pero los daños por hospitalizaciones y muertes van a depender de la campaña de vacunación”, dijo Quirós.

En ese sentido, sostuvo que hay que postergar lo más que se pueda el arribo de esa tercera ola para poder vacunar a la mayor cantidad de personas, y para ello destacó las medidas restrictivas en la cantidad de vuelos y el control de las personas que regresan del exterior.

“Las personas que vuelven del extranjero tiene que cumplir los siete días de cuarentena en el domicilio”, indicó el funcionario, y agregó que “cuanta menos gente vuele, menor riesgo corremos” de que arriben al país las nuevas variantes.

El titular de la cartera sanitaria de CABA explicó que en la Argentina no se detectó circulación comunitaria de las variantes Delta originada en India y Beta que se detectó por primera vez en Sudáfrica, que “mostraron mayores dificultades para una respuesta inmune sobre todo con una única dosis” de vacunas.

“Lo que está ocurriendo en el mundo va a ocurrir en la Argentina, las variantes van a venir y por eso hemos intensificado la segunda dosis; hay que mantener la campaña actual de vacunación”, insistió.

Como se informó oportunamente, dos aviones de Aerolíneas Argentinas despegarán este fin de semana desde Buenos Aires hacia Moscú para buscar vacunas de los dos componentes de la Sputnik V, y la semana próxima comenzará a fabricarse en el país la dosis complementaria del inmunizante de origen ruso.

Con respecto a la combinación de distintas vacunas, aseguró que deben ser testeadas previamente para observar su seguridad y eficacia e indicó que hasta hora se comprobó de manera científica en la combinación de Pfizer con AstraZeneca, pero apuntó que hay otras experiencias en desarrollo. “Las combinaciones son posibles y una vez que se testeen tendremos la posibilidad de avanzar en ese camino”, añadió.

Cristina Freuler, por su parte, médica infectóloga y jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, afirmó que “es muy posible la llegada de la variante Delta. Es una cuestión de tiempo. Los virus mutan todo el tiempo y cuando hallan una ventaja, entonces, ésta es la que más se va a replicar rápidamente y ser prioridad. Como los virus mutan cuando se replican, a media que tengamos más circulación van a seguir apareciendo las variaciones. Tenemos que disminuir la circulación viral en la población y eso se logra básicamente a través de la vacunación”.

La patóloga pediátrica Marta Cohen, en tanto, dijo que la variante Delta del coronavirus “es una variante para preocuparse”, y resaltó que en la India “causó una gran cantidad de enfermos y muertos, con saturación de los hospitales. Al parecer esta variante afectaría el páncreas. Va a ser la variante que predomine en el mundo. Tiene un 40% más de contagiosidad que la variante británica, a la que ya desplazó”.

La profesional, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y residente en el Reino Unido, opinó que “la única manera de pelear contra esta variante no es cerrar las fronteras pero sí controlar mucho, continuar con las restricciones y tener la segunda dosis de la vacuna”. Y luego consideró que para frenar el avance de la nueva cepa “se deben incrementar los testeos y la vacunación en sus dos dosis porque cambió el paradigma”.

La variante B.1.617 (Delta, según la clasificación de la OMS) es una transformación del virus SARS-CoV-2 y se detectó por primera vez en la India en diciembre de 2020. No obstante, se informó de esta variante recién el 24 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud de la India dijera que las mutaciones L452R y E484Q no habían sido detectadas antes de diciembre en análisis de muestras.