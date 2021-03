Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Es el momento de comenzar tu negocio, analiza cuáles rubros son más favorables para ti. Necesitas ahorrar a futuro, para eso no debes hacer gastos innecesarios. Las discusiones familiares mejor evítalas. Es un momento favorable, para quienes buscan el amor. Aprovecha tu tiempo libre, inviértelo en ti. Debes distraerte con actividades para desconectar. Deja de darle a tu cuerpo comida de mala calidad los chocolates no son alimentos buenos. Si te alimentas mejor te sentirás con energía en todo el día.

Tauro

Tienes una deuda atrasada, pero lograrás saldarla. Si no prestas atención en tu trabajo, cometerás errores, eso puede enojar a tus jefes, no lo hagas. Si estás en pareja, estás notando monotonía y te confunde, pero en poco tiempo esa sensación pasará. Si eres soltero, tus tiempos del amor irán despacio, no te desesperes, lo bueno tarda en llegar. Organiza tu vida, estás bien de salud pero el desorden te roba tiempo que podrías usar para ti. Es buen momento de mimarte, cuida tu imagen, haz ejercicio físico.

Géminis

Controla tus gastos, te estás excediendo comprando tonterías. Comprarás cosas para el hogar, que serán necesarias. En el trabajo desconfiarás mucho de alguien, mantente tranquilo, pero alerta. Si estás pensando en pedir un préstamo, no es el momento para hacerlo. No pelees con tu pareja porque no piensa como tú, recuerda que es otra persona. Si eres soltero, es momento de conocer a alguien, puede ser que te cruces con un viejo amor y eso te da nostalgia. Intenta meditar y hacer ejercicios de relajación. Has más ejercicio y tu cuerpo te lo agradecerá. Llevar una dieta balanceada te hará sentir mejor.

Cáncer

Tus economía está tambaleando, no puedes ayudar a todos, eso debes entenderlo. Si te organizas podrás hacer compras que tenías pendientes, pero no hagas inversiones, no es buen momento. Tendrás suerte en lo laboral, no desaproveches oportunidades. En lo amoroso, estás preocupado, relájate eso no deja que disfrutes de tus relaciones. Un amigo está en apuro, pero o ayudarás con gusto. También deberás pedir ayuda, lo necesitarás y aunque esa idea no te agrade, tu familia y amigos te ayudarán con gusto. Tendrás la energía necesaria para afrontar todas las tareas que vengan. Es momento de distenderse, el estrés te está pasando factura y lo sabes. Haz ejercicio, eso te vendrá muy bien para tu mente.

Leo

Tratas de gastar a conciencia, sigue así y veras resultados. Buscarán que te enfades, alguien quiere pelear contigo en el trabajo, no le sigas el juego. Si estás en pareja, es un buen día para pasar tiempo con ella. Los solteros se encuentran con un atractivo único, es momento para conocer a alguien. Te visitará un amigo que no veías hace mucho tiempo y te hará muy bien. Trata de hacer ejercicio aunque sea una caminata.

Virgo

Busca la ayuda de un profesional, asesórate en lo que son asuntos económicoas. En el trabajo te propondrán nuevos desafíos. Los problemas económicos comenzarán a solucionarse. Es momento para hacer un viaje que hace tiempo quieres, pero necesitas ahorrar más. Deja de la cobardía en el amor, ve por la iniciativa. Trata de hacer yoga, necesitas relajarte, el estrés se está haciendo estragos contigo estos días.

Libra

Te gustaría tener más ganancias para holgarte un poco en lo económico, ten por seguro que lo que emprendas irá bien, tendrás éxito y tu familia y amigos te apoyarán. Por fin todo comenzará a marchar bien en el amor, céntrate en una sola persona. Para quienes están en pareja, será un buen día en la relación. Te sentirás muy bien de salud. A medida que pasen los días estarás más fuerte, con mucha energía, solo ten paciencia porque llegará. Cuídate mucho de los resfríos y la tos.

Escorpio

Tu economía se empieza a estabilizar por fin. Tus jefes te pondrán a prueba, no discutas, haz lo debido. No aceptes consejos de cuna persona cercana que quiere perjudicarte. En el amor, tu relación está algo confusa, eres muy impredecible con tu pareja, arregla eso. No postergues la toma de decisiones. Alguien querrá salir contigo, mantente alerta. Te vendría de maravillas una sesión de masajes, tú lo agradecerás.

Sagitario

No descuides tu trabajo trata de deslumbrar a tus jefes. Un compañero busca boicotearte, ten cuidado. Si lo necesitas, es momento para pedir un aumento. Si estás en pareja y ella no te comprende, deberías reconsiderar la relación. Es una semana agotadora, pero también tienes mucha energía. Si estas soltero, puedes comenzar a conocer a alguien. Tienes mucha energía y, el encierro la empeora, debes canalizarla, intenta practicar algún deporte.

Capricornio

Estás gastando demasiado, es momento de parar. Podrías recibir una nueva oferta laboral, considérala si piensas cambiar de trabajo. Asesórate para mejorar tu economía. Si piensas en emprender un negocio, es un buen momento. Debes aclarar cosas con tu pareja. Si estás soltero, puede que alguien se te declare. Mímate mucho, es buena oportunidad para hacer tratamientos estéticos o de cuidado personal. Esta semana estarás inmerso en mucha tranquilidad.

Acuario

Te están observando en tu trabajo, pero pasarás la prueba si no te descuidas. Si te esfuerzas verás los resultados, lo que hará que te recompensen. Estás bien en lo personal, tienes mucha seguridad. En el amor estás en un gran momento disfrútalo. Si estás en pareja deja de discutir resuelvan los asuntos con comunicación. Necesitas dedicarte más tiempo, tienes una vida sedentaria y eso podría pasarte factura luego. Dejarás de lado el estrés y disfrutarás con amigos y familia.

Piscis

En lo laboral, tendrás el apoyo de tus compañeros. Tal vez tengas algún problema con uno de tus compañeros pero lo resolverás bien. Tu economía mejorará, te sobrará algo del salario este mes. Vas a recuperar las ilusiones en el amor, conocerás a alguien que te hará muy bien. Te visitará un viejo amigo que no ves hace bastante. Últimamente no presta atención a tu salud, cambia esos hábitos o te enfermarás. Es el momento de usar la energía que tienes en hacer las cosas que te gustan.