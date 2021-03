Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

E una etapa de aprendizaje en lo laboral, pero te irá bien, gracias a tu tenacidad. Los solteros, se preguntarán esta semana por qué dejaron ir a esa persona que los amaba. Si piensan en volver a buscar a esa ex pareja, debe ser solo para darle lo mejor que tengan. Pero si sólo van a quedarse a mitad de camino porque no les da para ser lo que esa persona merece, mejor olvídenla y dejen que sea feliz, si ustedes no pueden darle lo mejor, al menos no la molesten. Si estás en una relación y quieres otro trabajo, consúltale a tu pareja su opinión, será lo más sincero y querrá lo mejor para ti. Es momento de cuidarse, incorpora frutas y verduras a tu dieta y verás resultados.

Tauro

Momento para pasar con los tuyos y disfrutar el amor de tu familia. Los solteros, sienten que esta semana pueden llevarse el mundo por delante, pero la timidez y el miedo que tienen al amor, no los deja acercarse a esa persona que aman, el que no arriesga no gana. Para quienes están en una relación será una buena semana, se sentirán muy contenidos y comprendidos por su pareja. Esta semana sal más con tus amigos y recárgate de buenos momentos para pasar el resto del mes.

Géminis

Esta semana es buena para organizar los problemas legales que tengas, una vez que estés al día con ellos, ya no se verán tan graves. En lo laboral, tienes que actuar con semblanza y prudencia, evita discusiones innecesarias. Los solteros, van a llamar la atención de una persona, se darán cuenta porque comenzará a actuar distinto ante su presencia, manténganse atentos. Si estás en una relación, debes aprender a pedir disculpas cuando te equivocas.

Cáncer

Gran momento para comenzar un proyecto. Llega el otoño y debes cuidarte más, tu garganta resiente mucho el frío, cuídate. Semana trágica en lo laboral, no por tus compañeros, sino por los cambios de la empresa o lugar donde trabajas, todos están un poco perdidos. Si estás soltero, lamento decirte que vuelve alguien del pasado, no dejes que te mientan en la cara, averigua bien cuáles son sus intenciones.

Leo

Es una semana de trabajo tranquilo. Tu salud física está muy bien, pero necesitas ordenar tu salud emocional, necesitas sanar tu corazón y tener de una buena vez paz mental. No sirve llenarte de actividades para evitar hablar de los problemas. Los solteros tendrán mucho atractivo esta semana. Si estás en pareja, deja de lado las escenas de celos, lo que tengas que decir hazlo en privado, no avergüences a quien te quiere.

Virgo

Virgo, evitarás la rutina esta semana y será porque realmente lo necesitas. Gracias a eso tu estado de ánimo mejorará. Para los solteros, llegan relaciones nuevas, pero debes tener cuidado en las relaciones íntimas, protégete de las enfermedades. Si estás en una relación, es probable que aparezca ese ex arrepentido y quiera que vuelvas, no lo hagas, valora a tu actual pareja.

Libra

Es momento de ser claro con las personas con las que tienes proyectos para evitar malos entendidos. En el amor, si estás soltero, una persona querrá acercarse a ti, pero no parece buena persona, es alguien manipulador, puede ser una nueva relación o alguien del pasado, haz caso a tu intuición y no dejes que te lastimen. Momento para hacerte valer, sabes lo que eres y lo que das, no aceptes menos.

Escorpio

Ánimos, si te esfuerzas verás resultados, vas a crecer mucho en tus habilidades laborales esta semana. Tu salud comienza a mejorar, deseas mejorar tu alimentación y perder algunos kilos, para eso es necesario ir a un especialista todos los planes alimentarios son más llevaderos con supervisión y ayuda. Si eres soltero, amas a alguien, alguien que no valoraste e hiciste que se alejara por miedo, puedes intentar retomarla pero solo si tus intenciones son sincera. Si estás en pareja, disfruta, será una buena semana.

Sagitario

Esta semana no tolerará a nadie y eso puede enojar a los tuyos. Caer en la rutina te está es una de las peores cosas para ti. Es necesario que despejes tu cabeza con actividades para evitar el estrés, no estás para soportar a nadie. Si estás en una relación, todo fluirá bien. Hay un tío que te necesita, te extraña y no lo dice, procura estar. Si eres soltero, es buen momento para conocer a alguien y que te establezcan al menos en algo en tu vida.

Capricornio

Si tienes proyectos, es momento de que los hagas realidad, deja el miedo que los sueños no se cumplirán solos. Puedes tener malestares físicos, es bueno cuidarse de los primeros fríos del año. Si eres soltero, llega el amor a tu vida, es la persona indicada para una relación duradera, tú sabrás que hacer. Si estás en una relación, tu pareja quiere pedirte algo y no lo hace, intenta averiguar qué es.

Acuario

Buen momento para capacitarte laboralmente, aprender un oficio u iniciar algún idioma. Es necesario que comas más liviano y evitar cargarte de comida por la noche o tu cuerpo lo resentirá. Si estás en pareja, alguien te dirá algo de tu compañero que n va a gustarte, averigua bien pues puede que sea verdad, verifica todo antes de tomar decisiones.

Piscis

Semana muy llena de trabajo se acercan nuevos desafíos, es muy necesario que esta semana descanses bien para afrontarla. En el amor, si eres soltero, conocerás a alguien, pero deberás ser cauto, si quieres que avance evita errores apenas te relaciones con la persona, no puedes hacer escenas de celos o reclamos, o la espantarás. Si estás en pareja, poner orden y hacer saber qué es lo que te molesta, quien dirige la relación es la otra persona, no permitas eso o podrías acostumbrarte y sufrir luego.