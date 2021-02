Horóscopo de hoy, sábado 6 de febrero de 2021

Aries

En lo laboral se viene una jornada muy positiva, vas a sacar a lucir tu inteligencia y brillarás, tendrás un encuentro con una persona importante de ese ambiente que te beneficiará. Buscas estar organizado con tu economía y tu hogar, van a ocurrir cambios en este sentido y serán buenos. El amor puede ser un refugio si te esmeras y pones más de ti. Tienes mucha actividad laboral y financiera, trata de hacer las cosas bien. El mal humor que tienes usualmente podría complicarte las cosas, trata de contenerlo. Debes cambiar de ambiente para renovar las energías, eso te hará muy bien.

Tauro

En tu trabajo actual, debes evitar los problemas. Si quieres cambiar de empleo, busca uno que se adapte a tu perfil. Si quieres hacer una inversión, este es el momento. Si quieres ya puedes buscar empleo nuevos, vas a tener varias opciones. Empieza a cambiar tu suerte en el amor, te irá como lo esperas. Si estás en pareja, debes ser más comprensivo y menos gruñón las dificultades que tienes, tendrán solución. Vas a sentir alivio respecto a tus dolores de cabeza, pero igual consulta al médico. Tu cuerpo no la está pasando bien, debes hacer dieta y ejercicio y no es una recomendación sino más bien una orden.

Géminis

Debes ser cuidadoso en el trabajo con roces entre tus compañeros. Vienen muchos cambios en lo laboral intenta adaptarte. Es un gran día para salir con amigos y pasarla bien, te agradará desconectarte un rato. Disfruta del día y de la compañía vas a pasarlo muy bien. En el amor, vas por buen camino, tarta de seguir así y no retroceder. No te automediques, si te sientes mal, ve al doctor. Debes hacer cosas que sean buenas para tu salud. Deberías apurar esa consulta porque no es momento de enfermarse.

Cáncer

Estás en un momento laboral óptimo, deberías aprovechar esta buena fortuna para aspirar a ese ascenso que te mereces, si te esfuerzas, tus jefes lo notarán. En tus finanzas vienes tambaleando, deja los gastos tontos, cuida el dinero. Te devuelven un dinero y eso te dará un respiro. Vienen muchas cosas en el amor, tu búsqueda por fin tendrá sus frutos. Se te van a presentar algunos obstáculos, pero la preocupación extrema es mala, solo cálmate y pasará. Si tienes aluna dolencia, ve al doctor, no improvises y atiéndete con un profesional. El plan que tienes en mente, concrétalo, tendrá éxito.

Leo

Vas a esforzarte mucho esta semana en lo laboral, te agotarás pero verás resultados que permitirán mejorar tu economía. No vas mal con el dinero, pero estas oportunidades que se te presentan harán que tu vida sea más fácil, mantente atento. En el amor estás muy atractivo, las personas quieren acercarse a ti. Esta dosis de buena energía te hará ver la vida de color rosa, estarás muy feliz. Vas a forjar lazos emocionales y te harán muy bien. Mantener la cabeza despejada te ayudará en tu salud, trata de tomar decisiones conscientes. Sería bueno que inicies un curso de actualización de tu profesión, tu cabeza está apta para estudiar.

Virgo

Te irá bien en el trabajo, te sentirás respaldado y comprendido por tus compañeros. Vas a encontrar las soluciones a los asuntos legales que tienes. Los que tienen pareja, disfrútenla y cuídenla, es un amor presente en su vida. Los solteros, entenderán qué deben hacer para mejorar la situación con esa persona. Vive el hoy y deja de pensar en el ayer. Vas a sentirte muy enérgico y no podrás dejar de hacer cosas, intenta calmarte. Se responsable con tu alimentación. Sigue a tu intuición cuando alguien no te cuadra, nunca se equivoca.

Libra

Habrá cambios en tu trabajo, pero no tengas miedo, serán buenos para ti. Para lograr tus objetivos debes ser insistente, costará pero acabarás por lograrlo. Tu economía se empieza a mover y tendrás los recursos para hacer eso que quieres. Vas a tener muchas ganas de poner en marcha ese proyecto que tienes planeado, tus finanzas mejorarán. Querrás viajar pero dependerás de los permisos que haya. Vas a dedicarte tiempo a ti mismo y tu persona, eso elevará tu autoestima y te sentirás mejor contigo mismo.

Escorpio

Estarás extremadamente solicitado en el trabajo, procura estar listo. Ese proyecto familiar que tienes en mente, es buen negocio, actívalo. Debes ser organizado y no dormirte con tus metas, persíguelas. Vas a dejar de callarte y le dirás a una persona unas cuantas verdades. Si las cosas no salen como quieres, toma todo con calma, no es algo personal. Vas a tomar la iniciativa con una relación que es reciente y querrás ir más allá. Estás en mala forma, intenta comer mejor y hacer ejercicio, tu cuerpo lo agradecerá. . No cargues nada negativo en tu mente, lo malo afuera.

Sagitario

Apenas te levantas, evita las discusiones. Deja de ser tan pesimista, las cosas no salen como quieres a veces, pero eres excesivamente dramático, necesitas más optimismo. Dejarás de hace gastos inútiles, te ajustarás pero será totalmente necesario. Tus amigos confían ciegamente en ti, has demostrado la clase de persona que eres. Es un día para disfrutar de tus hobbies y sentirte más relajado. No presiones en temas de amor, se cauteloso o espantarás a la persona. Debes calmar tu hambre comiendo frutas y verduras, no productos procesados, cuida tu dieta. Debe tener al menos un momento para relajarte, búscalo.

Capricornio

Tienes problemas económicos, debes solucionarlos. Tienes varias entradas de dinero así que la falta se debe a la mala administración. Esta semana te pasarán muchas cosas. Estarás mucho más con tu familia. En el amor, no permitas que la furia te haga hacer cosas de las que te arrepientas. Deja de lado los comentarios hirientes, que no suman en nada. Tu salud está muy bien, pero sigue cuidándote. Dedica todo tu tiempo a resolver tus temas pendientes, te hará muy bien.

Acuario

Va a poner a andar ese negocio que estaba parado, cambiarás de plan y funcionará. En tu trabajo, debes ponerte de acuerdo con tus compañeros para evitar malos entendidos. Te llegará plata que no esperabas y te aliviarás mucho. Si estás soltero, en el amor te irá bastante bien, podrías conocer a alguien interesante. En cuestiones del amor, a veces nos equivocamos, pero mediante la comunicación las cosas se arreglan, no dejes que esas situaciones te causen inestabilidad emocional, es momento de reconciliaciones y pedidos de disculpas, haz las cosas bien. De a poco todo se irá acomodando, vas a estar muy bien de salud y te sentirás con energía. No salgas a lugares con muchas personas, no quieres enfermarte.

Piscis

Tienes mucho trabajo y si logras sacarlos adelante, recibirás las recompensas que mereces. Es momento de abrir tus caminos e ir por un trabajo que te dé el nivel de vida que anhelas. Debes controlar tus gastos por ahora, luego las cosas mejorarán. Vas a ver las cosas de forma positiva. En el amor, vas a vivir tiempos de intimidad profunda y deberás sincerarte con la persona. Evita que te den obligaciones que no te corresponden, a veces hay que decir que no. No discutas, no todos tienen tu mismo punto de vista. Es muy necesario que descanses o el cuerpo te pasará factura. La estupidez humana es lo que te irritará hoy, trata de contenerte.