Se calentó la pantalla: “Floricienta”, el nuevo dolor de cabeza para El Trece

Telefe venía anunciando la reposición de esta creación de Cris Morena casi desde el principio de la pandemia y los fanáticos de la tira se habían hecho escuchar en las redes, porque el regreso se demoraba. Incluso Juan Gil Navarro, uno de los protagonistas, había lanzado un tuit para “apurar” al canal con el retorno de “Floricienta”: “Queridos amigos de

Telefé: el ‘muy pronto’ tal vez esté durando ‘muy mucho’. Alegrar un poco la cuarentena de l@s chic@s y hacerl@s reír quizá sea lo mejor que puedan tener en estas vacaciones de invierno. Cuento con vuestro gran gesto. Gracias”. Su mensaje, sin embargo, pasó desapercibido y recién el lunes la novela regresó a la pantalla chica, generando un boom de rating.

La ficción protagonizada por Florencia Bertotti y el mismísimo Gil Navarro comenzó a emitirse en el horario de las 18 y fue lo segundo más visto de la jornada con 14.6 puntos de rating (y un pico de 16.9), detrás de la novela turca de la misma señal, “Alas rotas”, que marcó 14.7 y la antecedió, dejándole un buen “piso”, como suelen mencionar en las emisoras.

En su segunda emisión, la ficción infanto juvenil volvió a repetir su hazaña y, ayer, según las mediciones del minuto a minuto, volvió a superar la barrera de los 14 puntos.

La repetición de “Floricienta” venía siendo muy promocionada desde las redes sociales por los propios protagonistas y por su creadora, Cris Morena, que posteó en su Instagram que “esta historia nos volverá a emocionar y a conectar con el pasado. Solo hay que creer”. Su público fiel la acompañó y respaldó una ficción cuyo primer capítulo se emitió en marzo de 2004.

“Floricienta” se basó en una versión libre del clásico la Cenicienta y cuenta la historia de Flor Fazzarino (Bertotti), una chica de 20 años que tiene muchos sueños por cumplir y una realidad que se empeña en alejarla cada vez más de ellos.

Ayer, en su segunda emisión, la ficción protagonizada por Bertotti volvió a superar los 14 puntos En la tira, Flor se ve obligada a alternar entre diversos trabajos para sobrevivir. No le cuesta mucho, ya que su osado carácter y su versatilidad hacen que se anime y adapte a cualquier tarea. Pero un día, es desalojada de la pensión en donde vive y debe encontrar un techo con urgencia. Así llega a la casa de la familia Fritzenwalden, donde encuentra trabajo como asistente de la institutriz, y su vida cambia para siempre.

Benjamín Rojas, Isabel Macedo, Lali Espósito y Agustín “Cachete” Sierra -ahora participando en “Cantando”- completan el elenco de la tira que, en su momento, obtuvo altos niveles de rating y llegó a agotar entradas en su

versión teatral.



LES AGUÓ EL FESTEJO

Y para hacerle frente al debut de esta tanque, El Trece estrenó dos envíos y una reestructuración en su programación, que pese a rendir bastante bien, quedó opacada con el retorno de “Floricienta”.

El canal que dirige Adrián Suar hizo un intento de reacomodar las fichas y con la salida de “Corte y confección” propuso una nueva grilla, que ocasionó ciertas rispideces internas, como el enojo público de Mariana Fabbiani, a quien movieron de horario con su ciclo “Mamushka”.

Lo más esperado en la señal del solcito era el debut de “Mujeres de El Trece”, que comenzó a las 14.30. Esta nueva producción de La Flia es un magazine que cuenta con cinco conductoras rotativas: Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxana Vásquez (que por tener coronavirus, no pudo estar presente en el piso). Con Pampita como la primera “gran invitada” al ciclo, la medición promedio de las chicas fue de 5.7 puntos de rating.

Luego comenzó “100 argentinos dicen”, el programa de entretenimientos ahora conducido por Darío Barassi, que alcanzó los 7.3 puntos. Lamentablemente, el cambio de horario no favoreció a “Mamushka”, que marcó 6.1 puntos, su peor rating en lo que va del mes. Sin dudas, la conductora Fabbiani estaba en lo cierto al manifestar su malestar, pues la

pusieron a competir cabeza a cabeza con la lata turca “Alas rotas”, que fue lo más visto en todo el día.

“El gran premio de la cocina”, que también sufrió modificación en su horario (ahora arranca a las 18.15) compitió con “Floricienta” y logró menos de la mitad que su contrincante, ya que su pico fue de 6.3. Telefé sigue siendo imbatible.