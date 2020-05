Sobreseyeron a los hermanos de García Belsunce: “Es un alivio”

Los dos hermanos de María Marta García Belsunce que habían sido condenados en 2011 por el encubrimiento del crimen quedaron sobreseídos por la prescripción de la causa, y aseguraron ayer sentir “alivio”, pero a su vez criticaron a la Justicia porque esperaban ser absueltos como “inocentes”.

“Son sentimientos encontrados, por un lado el alivio de ser sobreseído y por otro la tristeza de que mi mamá y Guille quedaron en el camino”, dijo hoy John Hurtig (55), al hacer referencia a las muertes de su madre y la de María Marta, Luz Galup Lanús de Hurtig, y de su cuñado Guillermo Bártoli, quien también había sido condenado en la misma causa.

“Siento bronca de que la maldita justicia, no toda, solo la maldita, no haya tenido ni la dignidad de habernos absuelto”, afirmó el productor de seguros que ahora vive en la provincia de Córdoba. “Son tan cobardes que prefirieron esperar que se caiga la causa por la prescripción, para no tener que declararnos inocentes, como lo fuimos siempre. Es muy triste”, concluyó.

El abogado, periodista y coach ontológico, Horacio García Belsunce (71), también dijo sentir “sentimientos encontrados”.