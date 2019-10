Embarazada: la cárcel desmintió a Nahir Galarza

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por matar a balazos a su novio Fernando Pastorizzo en 2017, en la ciudad de Gualeguaychú, aseguró que está embarazada de cinco meses y que no sabe quién es el padre, lo que fue desmentido luego por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos tras ser sometida a distintos estudios médicos.

Marcelo Sánchez, jefe de dicho servicio, explicó ayer que los estudios practicados a la joven “negaron que haya sufrido una pérdida o un estado de gravidez”.

“Estoy embarazada de cinco meses. Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé”, dijo Nahir (21) en una entrevista que fue publicada por ese mismo portal de noticias y que replicaron los principales medios del país. Consultada sobre quién era el padre, la joven respondió: “No lo puedo confirmar porque no estoy segura”.

Además, dijo que si bien se la vinculó con un joven llamado Matías Caudana, aseguró que dentro de la cárcel tiene “otros amigos, compañeros y gente nueva” que ha conocido.

Por su parte, el abogado defensor de Nahir, José Ostolaza aclaró que él desconocía si ella estaba embarazada, a pesar de lo cual realizó una presentación judicial para solicitar el traslado de la joven a un centro asistencial para que pueda ser sometida a una evaluación médica.

“La madre hizo referencia a que Nahir estaba descompuesta y que necesitaba asistencia médica, por lo que esta mañana solicitamos la urgente intervención médica al Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer)”, indicó el letrado.

“Desconozco si está embarazada”, afirmó Ostolaza, quien señaló que la última vez que él habló con ella, esta sólo le dijo que estaba “muy descompuesta”, por lo que “esta mañana su madre se dirigió hacia el penal para estar con ella”.

Mientras que el jefe del servicio penitenciario añadió más tarde que la joven fue revisada por una ginecóloga de la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal, de Paraná, y también en el Hospital San Roque de esa misma ciudad, donde se le practicó una ecografía.

Además, Sánchez no descartó que la joven reciba una nueva sanción a raíz de sus declaraciones.

El mes último, la joven fue sancionada, separada del resto de las internas y alojada sola en una celda, luego de que se conociera una serie de fotografías que subió a su perfil de Facebook. En aquella oportunidad, Nahir subió seis fotografías junto con Yanina Soledad Lescano.